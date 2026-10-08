La Inteligencia Artificial se suma a los talleres del Capacitarte en el Valle Medio

Las capacitaciones se desarrollan en Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle, Chimpay y Río Colorado. Entre las propuestas se encuentran Panadería y Pastelería, Costura Inicial, Dulces y Conservas, Electricidad, Peluquería, Diseño Gráfico, Barbería, Soldadura y Auxiliar Administrativo, además de Cocina sin TACC y Auxiliar en Cuidados Gerontológicos.

De esta manera, el taller de Inteligencia Artificial propone acercar estas nuevas herramientas a personas de distintas edades para que puedan incorporarlas a sus trabajos y a la vida cotidiana. Los participantes aprenden a generar imágenes, infografías y contenidos, crear prompts, estudiar y explorar nuevas aplicaciones.

“Está buena la idea de que la gente le pierda ese cierto miedo que se quiere instalar a la hora de hablar de Inteligencia Artificial”, explicó el capacitador Juan Eduardo Ferreira, analista en Sistemas. La propuesta busca que los participantes puedan valerse por sí mismos y utilizar estas herramientas de manera consciente, cuidando especialmente la información personal y la huella digital.

Entre los alumnos está Emiliano Elosegui, quien trabaja en sonido e iluminación y en el armado de estructuras para bandas musicales. Encontró en la IA una herramienta que puede facilitar tareas concretas de su oficio, como la elaboración de planos de escenarios y la organización de equipos e instrumentos.

“Hace cuatro años era papel y lapicera, borradores y hojas y hojas. Nunca pensé en esto”, contó Emiliano, quien destacó la posibilidad de sumar conocimientos que pueden agilizar su trabajo.

Capacitarte reúne así propuestas para quienes buscan aprender un oficio y también para quienes ya trabajan y quieren incorporar nuevas herramientas. La diversidad de talleres permite combinar saberes tradicionales con conocimientos que acompañan los cambios del mundo laboral.

A través del programa Capacitarte, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa acercando formación gratuita a distintas localidades de Río Negro, generando oportunidades para aprender, fortalecer proyectos y sumar herramientas para el trabajo y la vida cotidiana.