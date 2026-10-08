Un despiste seguido de vuelco se registró el viernes, alrededor de las 15:30 horas, sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 1000, en la curva ubicada frente al sector del Monumento a la "Expedición al Desierto", en jurisdicción de Choele Choel.
La Inteligencia Artificial se suma a los talleres del Capacitarte en el Valle Medio
Regionales08/10/2026
En el marco de los 50 talleres gratuitos que ofrece Río Negro a través del programa Capacitarte en Valle Medio, 600 personas participan de propuestas que combinan oficios tradicionales con nuevas herramientas para el trabajo, como el curso de Herramientas Básicas de Inteligencia Artificial.
Las capacitaciones se desarrollan en Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle, Chimpay y Río Colorado. Entre las propuestas se encuentran Panadería y Pastelería, Costura Inicial, Dulces y Conservas, Electricidad, Peluquería, Diseño Gráfico, Barbería, Soldadura y Auxiliar Administrativo, además de Cocina sin TACC y Auxiliar en Cuidados Gerontológicos.
De esta manera, el taller de Inteligencia Artificial propone acercar estas nuevas herramientas a personas de distintas edades para que puedan incorporarlas a sus trabajos y a la vida cotidiana. Los participantes aprenden a generar imágenes, infografías y contenidos, crear prompts, estudiar y explorar nuevas aplicaciones.
“Está buena la idea de que la gente le pierda ese cierto miedo que se quiere instalar a la hora de hablar de Inteligencia Artificial”, explicó el capacitador Juan Eduardo Ferreira, analista en Sistemas. La propuesta busca que los participantes puedan valerse por sí mismos y utilizar estas herramientas de manera consciente, cuidando especialmente la información personal y la huella digital.
Entre los alumnos está Emiliano Elosegui, quien trabaja en sonido e iluminación y en el armado de estructuras para bandas musicales. Encontró en la IA una herramienta que puede facilitar tareas concretas de su oficio, como la elaboración de planos de escenarios y la organización de equipos e instrumentos.
“Hace cuatro años era papel y lapicera, borradores y hojas y hojas. Nunca pensé en esto”, contó Emiliano, quien destacó la posibilidad de sumar conocimientos que pueden agilizar su trabajo.
Capacitarte reúne así propuestas para quienes buscan aprender un oficio y también para quienes ya trabajan y quieren incorporar nuevas herramientas. La diversidad de talleres permite combinar saberes tradicionales con conocimientos que acompañan los cambios del mundo laboral.
A través del programa Capacitarte, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa acercando formación gratuita a distintas localidades de Río Negro, generando oportunidades para aprender, fortalecer proyectos y sumar herramientas para el trabajo y la vida cotidiana.
Te puede interesar
Valentín Neyra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del Sur, presentó las conclusiones de un trabajo de investigación que propone herramientas científicas y técnicas para mejorar la respuesta ante emergencias.
Fin de temporada de quemasRegionales07/10/2026
SPLIF Luis Beltrán informa a toda la comunidad que a partir del jueves 15 de octubre queda prohibido realizar quemas en toda la jurisdicción.
En el marco del trabajo de articulación permanente que CEAER sostiene con los municipios de la región, el próximo 9 de octubre comenzará el curso “Maquinaria Agrícola y Vial”, una propuesta de formación orientada a fortalecer conocimientos y competencias vinculadas a una actividad clave para el desarrollo productivo local.
CEAER visito el parque eólicoRegionales02/10/2026
Estudiantes de las Tecnicaturas Superiores en Energías Renovables y en Internet de las Cosas (IoT) realizaron una visita de estudio al Parque Eólico Pomona, operado por Genneia.
Atletas de la localidad de Luis Beltrán y Choele Choel participaron del clasificatorio realizado durante el fin de semana en Viedma para los juegos Evita y Araucania.
Un vehículo sufrió un incendio total el domingo cuando transitaba la Ruta Nacional 22, a medio camino entre Choele Choel y Río Colorado.
En la mañana del domingo, personal de la policía de Río Negro que presta servicios en el Destacamento Pichi Mahuida, intervino ante un vuelco registrado sobre la Ruta Provincial 57, luego de advertir a un hombre que caminaba por la banquina en dirección a Río Colorado.
Lo más visto
Valentín Neyra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del Sur, presentó las conclusiones de un trabajo de investigación que propone herramientas científicas y técnicas para mejorar la respuesta ante emergencias.
Un despiste seguido de vuelco se registró el viernes, alrededor de las 15:30 horas, sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 1000, en la curva ubicada frente al sector del Monumento a la "Expedición al Desierto", en jurisdicción de Choele Choel.
Incendio en una locomotora obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta 22Regionales - Chimpay10/10/2026
Un incendio en una locomotora de la empresa Ferroexpreso Pampeano S A. obligó a interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1069, en cercanías de Chelforó.