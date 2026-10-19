Mi emprendimiento en redes

La Municipalidad de Choele Choel continúa trabajando en la recuperación de las calles de la ciudad luego de las últimas lluvias. A las tareas de nivelación y acondicionamiento de las calles de tierra se sumó el operativo de reparación de baches mediante el sistema RapiBach, una alternativa rápida para rellenar pozos y grietas en las calles asfaltadas.
El programa del Ministerio de Educación de Río Negro tuvo su instancia zonal esta semana en Choele Choel y Lamarque, donde estudiantes de todos los niveles y modalidades compartieron sus producciones audiovisuales, sonoras y visuales. Con récord de participación, la propuesta reunió a más de 20 escuelas y cerca de 40 producciones.
Último días para adquirir el cartón para participar del primer sorteo anticipado el 16 de octubre . Cabe señalar que el anticipado entregará un microondas, un kit de electrodomésticos, una freidora de aire, una cocina, una aspiradora, una heladera, un horno eléctrico, un lavarropas, un aire acondicionado y un iPhone 17 Pro.
El Gobierno de Río Negro puso en marcha oficialmente el nuevo Dispositivo Territorial Valle Medio de APASA, dependiente del Ministerio de Salud, un espacio destinado a fortalecer la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos, acercando orientación, acompañamiento y asistencia a las personas y sus familias.
Un adolescente de 17 años protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de la rotonda ubicada en el kilómetro 270 en la localidad de Lamarque, donde el vehículo que conducía despistó, volcó y posteriormente se incendió.