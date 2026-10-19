Mi emprendimiento en redes

La propuesta es para quienes quieran aprender a mostrar sus productos, conectar con más clientes y transformar sus redes sociales en las mejores aliadas de venta. Los interesados en llevar su proyecto a otro nivel deben inscribirse en https://forms.gle/ xTqMrt4vJiLYjcGw5

La actividad gratuita abierta a todo público estará a cargo de la licenciada Malvina Gomes.

La jornada será el sábado 24 desde las 15 horas en la cámara de comercio industria y producción del valle medio.