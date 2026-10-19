Mi emprendimiento en redes

Llega una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende y, desde el CEAER, invitan a una capacitación clave para hacer crecer un proyecto: "Mi emprendimiento en Redes".
Regionales - Choele Choel19/10/2026
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La propuesta es para quienes quieran aprender a mostrar sus productos, conectar con más clientes y transformar sus redes sociales en las mejores aliadas de venta.
Los interesados en llevar su proyecto a otro nivel deben inscribirse en https://forms.gle/xTqMrt4vJiLYjcGw5
La actividad gratuita abierta a todo público estará a cargo de la licenciada Malvina Gomes.
La jornada será el sábado 24 desde las 15 horas en la cámara de comercio industria y producción del valle medio.
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