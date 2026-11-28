Pasadas las 9:30hs se recibieron los llamados a los distintos servicios de emergencia, activando los protocolos que incluían el desplazamiento y posterior intervención en el predio de la Empresa.

El ejercicio planteado para esta ocasión: "INCENDIO DE PASTIZAL y OPERARIO CON LESIONES", demandando asistencia y traslado de la misma.

En esta oportunidad participaron 2 dotaciones de Bomberos Voluntarios de Choele Choel, Personal del Hospital Zonal, Protección Civil de la Municipalidad de Choele Choel, sumado al equipo de operarios técnicos de planta y empresa de seguridad privada.

Se culminó la actividad con una puesta en común y el intercambio de opiniones y sugerencias de parte de cada servicio presente.