Según la consultora el 67,7% se queda sin ingresos a más tardar el día 20, con picos del 75% entre los menores de 40 años y del 82,4% en la clase baja. El 59,4% tomó deuda en los últimos seis meses, la mayoría para cubrir alimentos y salud, y el 80,6% siente que su salario no le gana a la inflación.

Para dos de cada tres argentinos el ingreso se termina antes que el mes. El 14,9% no pasa del día 10, el 35,3% se queda sin ingresos a más tardar el día 15 y el 67,7% (total acumulado) no supera el 20 del mes. Del otro lado, solo el 31,1% llega a fin de mes (con un 7,5% que logra ahorrar). La comparación con septiembre no muestra alivio: la proporción que llega a fin de mes pasó del 34% al 31,1% y la que ahorra, del 9,8% al 7,5%. Son variaciones que se pueden considerar en el límite del margen de error, por lo que la lectura más prudente no es la de un deterioro abrupto, sino la de un problema que se sostiene: para la mayoría de los hogares, el ingreso alcanza, como mucho, para dos tercios del mes.

La frase del Papa puso el foco en un punto que el MOP permite medir de manera directa: la relación entre el salario y los precios. Allí la respuesta es contundente. El 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación, frente a un 14,8% que cree que sí. No es un dato aislado: desde marzo, esa proporción no bajó del 80% y llegó a un máximo del 87,4% en julio. La percepción tampoco se explica solo por la grieta. Entre quienes votaron a la oposición en 2025, el 95,2% responde que su salario no le gana a la inflación, pero entre quienes votaron al oficialismo también lo afirma el 59%, contra un 33,5% que sostiene lo contrario. Que seis de cada diez votantes del Gobierno lo reconozcan sugiere que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una mejora percibida del poder de compra.

La estructura social ordena el problema con precisión. En la clase baja, el 82,4% no supera el día 20 con sus ingresos, el 43,8% no pasa del día 15 y nadie declara capacidad de ahorro. El 71,7% tomó deuda y, de ellos, el 68,3% lo hizo para cubrir alimentos y salud. En la clase alta, en cambio, solo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra; el 48,7% se endeudó, pero el 52,7% de ellos lo hizo para comprar bienes durables. El mismo instrumento cumple funciones opuestas: en la parte superior de la pirámide amplía el consumo, en la base sostiene el consumo básico.

La clase media es, sin embargo, la que concentra el incremento del deterioro respecto de septiembre. La proporción que no supera el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre, y la que llega a fin de mes cayó del 48,5% al 37,6%. A diferencia de las variaciones del total, esta excede el margen de error del segmento. Apenas el 8,3% ahorra y, entre quienes se endeudaron, el 50,3% lo hizo para gastos básicos y el 27,6% para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta de los tres estratos. Es el sector que todavía no se percibe en el último escalón, pero que ya empieza a financiar con deuda las cuentas fijas del hogar.