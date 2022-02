El voley del Valle Medio dijo presente en Las Grutas

El pasado fin de semana en la Quinta Bajada de Las Grutas se desarrolló la 2da fecha del Circuito Rionegrino de Vóley Playa con la presencia de deportistas en las categorías sub-18, sub-16 y sub-14.

Desde el valle medio un nutrido grupo de deportistas dijo presente, cosechando varios podios en esta segunda fecha.

Posiciones:

Sub 14 Masculino:

1- Fuentes, José / Jofre, Bautista (Luis Beltrán)

2- Blanco, Matías / Serafini, Donato (Luis Beltrán - General Roca)

3- Díaz, Lisandro / López, Ignacio (General Roca)

4- Adam, Génaro / Arleo, Faustino (San Antonio Oeste)

5- Adrogué, Facundo / Real, Luca (General Roca)

5- Ariente, Sofía / Montiel, Francisco (San Antonio Oeste)

Sub 14 Femenino:

1- Trincheri, Lara / Navarro, Lupe (Luis Beltrán)

2- Grizy, Micol / López, Bianca (Luis Beltrán)

3- Castello, Isabella / López, Martina (Luis Beltrán)

4- Zumárraga, Mikaela / Rozas, Ana (San Antonio Oeste)

5- Antúnez, Simona / Ariente, Sofía (San Antonio Oeste)

5- Obregon, Lola / Feltaño, Sofia (San Antonio Oeste)

Sub 16 Masculino:

1- Balmaceda, Martín / Llanqueleo, Gerónimo (Pto. Madryn – Viedma)

2- Mora, Franco / Osses, Juan (San Antonio Oeste – Cipoletti)

3- Zumárraga, Joaquín / Juarez, Matías (San Antonio Oeste)

4- Jofre, Bautista / Fuentes (Luis Beltrán)

5- Páez, Mirko / Grizy, Gael (Luis Beltrán)

5-Blanco, Matías / Serafini, Donato (Luis Beltrán – General Roca)

Sub 16 Femenino:

1- Gregorini, Camila / Perrone, Luna (San Antonio Oeste)

2- Sandoval, Sofia /Zúñiga, Valentina (Luis Beltrán)

3- Trincheri, Lara Farquason, Brenda (Luis Beltrán)

4- Mussi, Aytana / Bunge, Ivón (Sierra Grande)

5- Bidegain, Martina / Navarro, Lupe (Luis Beltrán)

5-Mussi, Luana / Miglio, Lucia (Sierra Grande)

5-Curapil, Paulina / Alvarez, Alexa (General Conesa)

Sub 18 Masculino:

1- Balmaceda, Martín / Llanqueleo, Geronimo (Viedma – Puerto Madryn)

2- Antúnez, Luciano / Vincent, Geronimo (San Antonio Oeste)

3- Mora, Franco / Cabaleiro, Iñaki (San Antonio Oeste)

4- Pennino, Francisco / Castello, Andrés (Luis Beltrán)

5- Riquelme, Santiago / Osses, Juan (Cipoletti)

5-Pessoa, Juan / Rivas, Maximiliano (Luis Beltrán – Cipoletti)

7-Guaquel, Nahuel / Velázquez, Mateo (Sierra Grande)

7-Canosa, Juan / Campos, Facundo (Allen)

7-Sepulveda, Lautaro / Soria, Fabián (Allen)

7-Urcera, Ramiro / Hernández, Santiago (San Antonio Oeste)

Sub 18 Femenino:

1- Renzetti, Ludmila / Iparaguirre, Agustina (Cipoletti – San Antonio Oeste)

2- Sandoval, Sofia / Hernandez, Martina (Luis Beltrán – Cipoletti)

3- Hermosa, Martina / Gentile, Brisa (Puerto Madryn)

4- Zúñiga, Valentina / Bidegain, Martina (Luis Beltrán)

4-Alonso, Luisana / Mussi, Aytana (Choele Choel – Sierra Grande)

Por otro lado, hubo jugadores destacados en cada categoría, eligiendo a Trincheri Lara y Jofre Bautista en Sub 14, Luna Perrone y Llanqueleo Gerónimo en Sub 16, y Renzetti Ludmila y Balmaceda Martín en Sub 18.

La tercera fecha se realizará en Luis Beltrán el 19 y 20 de marzo.