Crisis por faltante de profesionales médicos

Las profesionales no descartan renunciar al sistema de salud de no tener respuesta, por qué señalan que no están dadas las condiciones óptimas para trabajar en el hospital cabecera del valle medio.



Desde el mes de diciembre no hay pediatra en el hospital cabecera, solo llegan personas para cubrir temporalmente el cargo, lo que indican que hace insostenible está situación, razón por la cual las tocoginecologas se encuentran con certificado, y ahora todos los casos serán derivados.



Señalan que este es un problema que atraviesa toda la comunidad del valle medio, porque a la falta de pediatras, se suma que se cuenta con un único anestesiólogo para todo el valle medio, no existen canales ágiles de derivación, la sobrecarga laboral de las médicas de tocoginecología, que son solo dos, el desgaste del personal de enfermería y obstetricia, por no contar con una maternidad segura.



En este momento las médicas de tocoginecologia se encuentran cursando licencia y de no existir solución en el corto plazo, no dudan en presentar sus renuncias al sistema de salud y trabajar en otros ámbitos donde se generen las garantías para poder trabajar.



Esta renuncia complicaría aún más la situación del hospital cabecera del valle medio que desde hace meses busca soluciones en el ministerio de salud, sin encontrar una respuesta concreta a la problemática. Mientras tanto desde el área de maternidad se indicó que la falta de pediatras y de ginecólogos de guardia lleva a que todo deba ser derivado.



En tanto que para mañana a las 10 se están convocando madres, embarazadas y la comunidad en general para brindar su apoyo al hospital público.