Un centenar de vecinos en defensa de la salud pública, gratuita y de calidad

A esta medida, que no trae aparejada soluciones a la problemática del hospital, se suma que la gobernadora no recibió a los trabajadores de salud en su visita al valle medio, por lo que durante el reclamo se indicó en varias oportunidades la falta de apertura al dialogo por parte del gobierno provincial. Cabe recordar que la problemática del hospital cabecera del valle medio lleva mucho tiempo y ahora se agudizó con la falta de profesionales médicos. “El cambio de director, no resuelve el problema, esto se resuelve con políticas públicas, y hasta el momento eso no ha pasado” indicó uno de los profesionales quien destacó la gestión llevada adelante por el director saliente, quien estuvo al frente del hospital en pandemia, incluso logrando la llegada de profesionales, pero que luego se fueron por la situación del hospital y cuestiones salariales.

El reclamo, para visibilizar la problemática de salud pública, recomposición salarial, reconocimiento de ASSPUR, y defensa del sistema de salud público, gratuito y de calidad, lo que no se garantiza en la actualidad, por la falta de profesionales, ambulancias y equipos tales como tomografo y mamografo en el hospital cabecera del valle medio.

En apoyo a la salud pública estuvieron vecinos particulares, UNTER valle medio, la cooperadora del hospital, UTEP, amigos del running, distintas organizaciones y trabajadores de salud de otras localidades.

En cuanto a la situación del hospital, se marcó que el edificio desde hace años presenta deficiencias edilicias, que lo ponen en una situación compleja en cada tormenta, los trabajadores señalaron además que se suma la falta de algunos insumos, pero por sobre todo la falta de equipamiento para poder brindar una atención de calidad para los vecinos de la región, que ahora en este momento se encuentran con la problemática de no tener profesionales.

En relación al reclamo salarial, entre otros puntos, se indicó que la canasta familiar es de 140 mil pesos, por eso se solicita un ingreso acorde a este monto. Se solicita paritaria sectorial con presencia de ASSPUR. Además se pide la reducción de la edad jubilatoria a 25 años de aporte y jubilación con el 82% móvil.

Durante la jornada del martes, se entregaron panfletos, se realizaron cortes de diez minutos y se marchó hasta el puente carretero por la ruta, todo esto con mucha comprensión de los automovilistas que con bocinas y puños en alto, apoyaron esta medida en defensa de la salud pública.

La medida de retención de servicio continuará durante toda la semana próxima y no se descartan nueva medidas.