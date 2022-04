Intensa busqueda de una persona en el canal gran matriz

El vecino de Beltrán, había llegado hasta el puente cercano al partidor, donde había comenzado a instalar sus cosas para pescar cuando fue visto por jovenes que pasaron por el lugar, también buscando un lugar para pescar. Minutos más tarde los jóvenes volvieron a pasar por el lugar y vieron todos los elementos, incluido el cuatriciclo en el que se movilizaba, pero no vieron a la persona. A los pescadores les llamó la atención que el hombre luego de un tiempo no apareciera en el lugar y comenzaron a buscarlo en cercanías, y al no encontrarlo dieron aviso al personal policial, preocupados, porque la persona no cuenta con una de sus extremidades, razón por la que comenzaron a temer que hubiese caído al canal.

El personal policial cuando llegó al lugar, inició la búsqueda convocando a las unidades especiales para desarrollar un rastrillaje en el sector. Hasta el lugar llegó investigaciones, con canes, y además el COER, que participo de la busqueda con un buzo que se sumergió en el lugar donde fueron encontradas sus pertenencias, y luego se trasladó hasta otros sectores, incluso hasta una zona de compuertas a varios kilómetros del lugar.

La familia siguio de cerca la busqueda que se extendió hasta entrada la noche, y que continuara en la jornada de este viernes.

Los elementos encontrados en el lugar donde fue visto por última vez, fueron peritados y quedaron a disposición de la justicia.