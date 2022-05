Malestar por vencimiento de multas que nunca fueron notificadas

Durante los últimos días, se multiplicaron las quejas de vecinos, que se expresaron por redes sociales y buscan organizarse en busca de respuestas, dado que se encontraron al consultar por el estado de sus patentes que tenían multas, pero que las mismas ya se encuentran vencidas, por lo que tienen que pagar más del doble del valor inicial, esto a pesar de nunca haber sido notificados de dicha multa.

Además reclaman, que las multas no dan especificaciones, solo remiten que las mismas se deben a exceso de velocidad, o por circular con luces apagadas, y la fecha, pero no se visualizan mayores datos como la velocidad de circulación o fotos que sirvan para constatar que el vehículo realmente circulo por ese sector, por que en las redes se pudo ver algunos casos de personas que dicen no haber pasado en las fechas señaladas por radares del alto valle en los que se les realizó la multa.

En cuanto al sitio web, varios indicaron que desde algunos exploradores el sitio no permite que se avance en el pago online, pero no solo eso, muchos habían consultado por número de DNI y recibian una felicitación por no tener multa, sin embargo cuando consultan por el dominio del auto a su nombre, si figuran multas, por ello recomiendan que consulten bajo las dos modalidades para no recibir luego sorpresas de encontrarse con multas vencidas.

Las multas vencidas son actualizadas y según la unidad fiscal actual pasan de 17605 pesos, a un valor de 39795 pesos, en el caso de no haber respetado el límite de velocidad establecido.

Los montos de las multas fueron en algunos casos además un disparador para avivar la discusión por el pésimo estado de las rutas y banquinas, dado que se entiende que si se busca con estos radares realizar tarea de prevención, el dinero recaudado debería ser destinado al arreglo de banquinas, lo que contribuiría a reducir incidentes viales.