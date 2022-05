Campaña de medio ambiente en el futuro “ecoparque” del mirador

El municipio de Choele Choel presentó una actividad de concientización y limpieza, que se realizará en el marco del día del medio ambiente, en el sector donde se emplazará el eco-parque del mirador en la zona de bardas. Un eco-parque que generará una instancia para el turismo, pero por sobre todo pondrá valor la zona de bardas.

En la mañana del jueves, en la sala de reuniones del municipio de Choele Choel, el intendente Diego Ramello, acompañado del secretario de gobierno Javier Lefinau, Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente Giuliana Montelpare Coordinadora de Ambiente y la Arquitecta Luisina Parola secretaria de Planificación y Ambiente, presentaron la campaña que se realizará el día 6 de junio, un día posterior al día mundial del ambiente y en la oportunidad además brindaron detalles de los trabajos que se vienen realizando en el área de medio ambiente que proyecta la instalación de un eco-parque en la zona de bardas. También se refirieron a los proyectos para la generación de áreas naturales en la ciudad y la evaluación de impacto ambiental que será obligatoria para llevar adelante una obra dentro de los límites de Choele.

El intendente Diego, Ramello, detalló los tres ejes sobre los que se está trabajando desde el área de planificación y ambiente. En primer lugar, se está avanzando en un anteproyecto, para que todas las planificaciones urbanas, cuenten con una evaluación de impacto ambiental, la idea es que exista una instancia donde se contemple el impacto ambiental, antes de la aprobación de cada obra. En el mismo sentido se busca generar un sistema municipal de áreas naturales protegida en la ciudad, contemplando el río, las bardas y los zanjones, con el objetivo de poder contar en Choele, las áreas municipales de las que se dispone en la localidad.

Como segundo eje, se refirió al eco-parque del mirador, emplazado en la zona del tanque de agua, en cercanías de la vieja antena de las bardas, revalorizando y jerarquizando la relación de la ciudad con las bardas. “Nosotros hemos puesto un eje muy fuerte de identidad en el río, y eso lo estamos bajando a la realidad con la obra de la costanera, pero la realidad es que Choele tiene otro eje de identidad que es la barda, así que a nosotros nos parece que con lo que se está haciendo con la recuperación del área costera de la ciudad, con bicisenda, senda peatonal, con sus obras en el paseo costero y la isla 92, por eso ahora era momento de incorporar el eje de las bardas, como el otro gran sentido identitario de nuestra ciudad” indicó el intendente municipal. Además remarcó que el ecoparque, generará una instancia para el turismo, pero también revalorizará la naturaleza de las bardas y que es parte de la conformación histórica, cultural y demográfica de Choele Choel.

Como primera etapa se espera poder finalizar para el 9 de julio con el sector del Mirador, con un diseño de las letras corpóreas de Choele, y luego se realizarán una serie de intervenciones en el sector del ecoparque.

Como tercer eje, el mandatario municipal se refirió al programa de educación ambiental, que se ha venido desarrollando con las distintas escuelas de la ciudad. En el marco de este programa, se realizará una jornada de limpieza y concientización el 6 de junio, en conjunto con la cooperativa escolar “futurista del progreso” del CEM 47. La actividad se desarrollará en la zona del mirador.

“No hay una comunidad limpia, no hay una comunidad sustentable, si todos aquellos que la componemos no tenemos plena conciencia, por supuesto que los gobiernos tenemos la primera responsabilidad de generar las políticas, y las gestiones, pero eso no perdura en el tiempo si no hay conciencia del cuidado del medio ambiente, por ello es importante esta actividad” indicó el jefe comunal, quien señaló que se irán generando más tareas para que el cuidado del medio ambiente sea algo que este incorporado en la conciencia de los vecinos.

La Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente Giuliana Montelpare Coord. de Ambiente del Municipio de Choele Choel y la Arquitecta Luisina Parola secretaria de Planificación y Ambiente, detallaron que el eco-parque, se encuentra relacionado con el proyecto de áreas municipales protegidas, lo que permitirá realizar una planificación de la ciudad. El eco-parque permitirá organizar además todos los senderos que hay en la zona de bardas, dando un punto de partida a los mismos, como así también cumplirá la función de punto de partida para la educación ambiental en la zona de bardas.

Sobre educación ambiental se indicó que se trabaja en las escuelas sobre dos ejes, residuos y arbolados urbanos. Este programa de educación se llevó adelante en la primera etapa en las escuelas, sabiendo que los alumnos son multiplicadores y que trasladan los conocimientos adquiridos a sus viviendas.