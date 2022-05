Seis equipos de Beltrán participaron de la copa abierta patagónica

A esta maravillosa participación la acompañaron destacadas actuaciones que se reflejaron en los podios que obtuvieron los equipos beltranenses, en la categoría sub 12 femenino el equipo salió campeón invicto y sin perder set, en sub 12 masculino de gran actuación termino tercero al igual que el sub 13 femenino y cerro el podio siendo finalista el sub 13 masculino.

Desde la escuela de vóley se agradece a las familias que acompañaron los tres días de competencia, a los sponsor, jugadoras de equipos superiores, profesores/as por acompañar los equipos y felicitar al Club Lamarque por la magnitud del evento.

A continuación detallamos los podios y ubicaciones de los equipos participantes.

Sub 12 femenino

1- E.M. Luis Beltrán

2-CAL

3-E.M.SAO

Sub 12 masculino

1- E.M.I.Jacobacci

2- E.M.Valcheta

3-E.M.Luis Beltrán

Sub 13 Femenino

1- E.M. Trelew

2- C. Las Bardas

3-E.M.Luis Beltrán

Sub 13 masculino

1- Club Italia Unida-Gral. Roca (Fiske Menuco)

2-E.M.Luis Beltrán

3- CAL