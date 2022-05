Leandro Arbeloa del Valle Medio a la final de talentos federales

Leandro Arbeloa, con 19 años, se encuentra transitando el camino final de Talentos Federales, un proyecto, llevado adelante por Guillermo Marín, reconocido productor teatral y musical, que en plena pandemia, inició este ciclo con el fin de mantener en actividad a los artistas y que los talentos no desaparezcan en la pandemia. En esos momentos, el encuentro era vía streaming, pero el productor señalaba que cuando todo finalice el certamen sería presencial, para elegir al talento Argentino. Pero Leandro, se conectó en algunas oportunidad a los vivos, pero finalizada la pandemia y con la posibilidad de poder retomar la actividad, se olvidó de aquel certamen, pero el destino lo volvió a encontrar con esa posibilidad.

Cuando se encontraba dispuesto a viajar para presentarse en un show, la intuición del padre, lo convenció de ir a participar del Tremm Tahuen, en Fernandez Oro, sin conocer mucho del certamen. Una vez allí, sabría que el certamen, cuya traducción es “Creciendo Unidos”, era sub sede, del Tremm Tahuen nacional, que se realiza en Cutral Co, justamente en este clasificatorio se encontraba el intendente de esa localidad que lo invitó a participar de una etapa de Talento Federal que se realizaría en aquella localidad Neuquina.

El joven de Luis Beltrán, junto a su familia aceptó la invitación y con mucha incertidumbre llegaron a Cutral Co en la fecha estipulada, allí en el gimnasio municipal había unos 140 participantes, de los que luego quedarían poco más de una decena para la siguiente ronda. Leandro, subió el viernes a cantar, ante la atenta mirada de una persona que él desconocía y que no lo dejó terminar la canción, señalando que ya era suficiente que le alcanzaba con lo que había escuchado y eso le permitió acceder a la etapa siguiente que sería el día domingo. Una vez que bajó del escenario, descubrió que la persona que hacía las veces de jurado, era el reconocido productor Guillermo Marin, que ha montado y producido espectáculos, en distintos puntos del país y el mundo. Esta sorpresa e ir descubriendo que estaba ante una gran oportunidad, que le puede cambiar e impulsar su carrera, no le permitieron dormir en la jornada del sábado, previo a la jornada final en Cutral Có. Incluso Leandro, recuerda, con su tono gentil, “ fui pensando que me presentaba a un concurso de pueblo, y resulta que detrás esto había una gran oportunidad laboral. No pude dormir pensando en eso y queriendo dejar todo el domingo y por suerte la voz explotó ese día”. Tal fue el desempeño, que el propio Guillermo Marín, le indicó que no pasaría a la semifinal, si no que había ingresado directo a la etapa final de Talentos Federales.

La final,será durante este fin de semana, y formarán parte de la programación de la televisión pública. Leandro ya se encuentra en los preparativos finales para viajar a La Rioja a participar de este evento, con muchas expectativas dado que el consagrarse le puede significar una gran oportunidad laboral, ya que los ganadores, podrán trabajar con Marín en su próximo espectáculo.

Leandro con 19 años, inició a transitar el camino de la música, cuando rondaba los 15 años, en el 2017 comenzó a presentarse con el grupo “Los Hermanos Arbeloa”, y cuando ya se encontraba afianzado sobre los escenarios, en el año 2020, con la llegada de la pandemia, sufrieron el parate cultural y de no ser por algunas peñas virtuales, casi no tuvieron oportunidad de realizar presentaciones. Sin embargo, finalizadas las restricciones, volvieron con todo nuevamente y así se abrió esta puerta con esta oportunidad, que el joven quiere aprovechar, pero por sobre todo disfrutar, por que si hay algo que aprendió desde la cuna, es a disfrutar la pasión por la música y las danzas.

El relata que su pasión por la música, viene desde la cuna, ya que su abuelo Casiano, un puestero con la vida de campo a flor de piel, transmitió esto a sus hijos y es así que el padre y tíos de Leandro, desde muy pequeños integraron “Aires del sur” la agrupación folclórica de Naldo Perez, y desde allí la tradición en la familia nunca se cortó, incluso dice que en las juntadas familiares nunca faltaron las guitarras y las danzas.

Con toda su pasión por la música, el joven del valle medio, llega al superdomo de La Rioja, como único representante rionegrino en este certamen que lo tiene como finalista, y donde con muchas expectativas estará participando, para representar a la provincia.