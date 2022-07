La Filarmónica llega al Valle Medio con conciertos en Choele Choel y Río Colorado

Ambas funciones serán con entrada libre y gratuita.

Del repertorio se destacan el estreno de Río Colorado del compositor rionegrino Daniel Sanchez Cassataro. El programa de concierto se completa con Homenaje a Chaikovski, Op. 35 de Floro Ugarte, la Obertura para vientos en Do mayor Op. 24 de Felix Mendelssohn, Nimrod de Edward Elgar, Also spracht Zarathustra de Richard Strauss, A Londoner in New York - Central Park. Radio City de Jima Parker, The Smooth de Carlos Santana, Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, finalizando con 2 tangos: A fuego lento de Horacio Salgán y A Orlando Goñi de Alfredo Gobbi.

Martín García León nació en la ciudad de General Roca, iniciando su formación musical a los 14 años. A los 16 años continúa sus estudios en la I.U.P.A. y a los 21 años se traslada al ciudad de Buenos Aires donde estudia piano y dirección orquestal en la Universidad Nacional de las Artes, egresando de la Licenciatura en Artes Musicales con orientación en dirección orquestal en 2017. En 2018 gana un concurso para jóvenes directores el cual le permite tomar clases con el Maestro Alexander Polyanichko en San Petersburgo (Rusia) y dirigir la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo. En 2019 el Ministerio de Cultura y Deportes de la ciudad de Hanoi (Vietnam) aprueba su propuesta para dirigir

un concierto junto con la Vietnam National Opera and Ballet.

Para más información www.filarmonica.rionegro.gov.ar

Estas presentaciones son posibles gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Estado de Cultura y los municipios de Choele Choel y Río Colorado.

La Orquesta Filarmónica de Río Negro junto a sus ensambles regionales son dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.