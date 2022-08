Comunicación a Camuzzi para que brinde atención  presencial

Las oficinas de la empresa Camuzzi se encuentran cerradas a la atención presencial desde el año 2020, generando numerosas complicaciones a los usuarios que no tienen los medios o los conocimientos para el acceso a la atención virtual, es por ello que desde el concejo se curso por medio de un proyecto de comunicación una solicitud para que la oficina reabra sus puerta a los usuarios.

El proyecto de comunicación aprobado por el concejo deliberante de Choele Choel señala que las quejas y el malestar de los usuarios del servicio de gas se han incrementado, ya que la empresa Camuzzi, permanece cerrada a la atención del público desde fines de marzo del año 2020, aduciendo que las restricciones a la atención están enmarcadas dentro de los protocolos surgidos de la Pandemia de Covid-19.

Que más allá de que la empresa ha informado que ha implementado aplicaciones de atención al público que son alternativas a la atención presencial, como ser la Oficina Virtual de Atención al Cliente, la realidad es que nos encontramos con situaciones que el usuario no puede utilizar, ya que son limitantes a la acción de los mismos y terminan siendo engorrosos, difíciles de cumplimentar sino es con la ayuda y asistencia de alguien más, complejos, ya que las personas mayores muchas no comprenden las tecnologías actuales, muchas carecen de computadoras, netbook, celulares, volviéndose restrictivas, ya que para acceder a los planes de pagos de deuda que ha ido acumulando el usuario, es necesario tener tarjeta de débito o crédito.

Que la empresa alega que para poder solucionar en parte estos inconvenientes que se le generan al usuario diariamente, ha establecido la gestión de turnos de atención únicamente online, que le otorga los turnos en la página de la Oficina Virtual de la misma, pero la realidad es que una vez conseguido el turno, el usuario encuentra que la oficina de atención al público se encuentra cerrada.

Que todo esto genera un stress e impotencia muy grande en las personas, ya que el usuario necesita poder establecer planes de pagos, cambio de titularidad, consulta sobre la tarifa social, conocer las diferentes tarifas vigentes, como reemplazar la factura tradicional por la digital, que le expliquen los intereses por mora, el valor de las cuotas, de que otra manera puede abonar la deuda si no posee una tarjeta de débito o crédito, entre otras cuestiones.

Finalmente los ediles de Choele señalan en los fundamentos del proyecto que “la ciudadanía entiende que la Pandemia de Covid -19 ha modificado la vida cotidiana de todos y que conoce todas las medidas de seguridad y protección como el uso del barbijo y el de la higiene de manos y superficies, y que por lo tanto es necesario e imprescindible contar con la atención al cliente de forma presencial, manteniendo las medidas de seguridad que usamos todos los habitantes de nuestra ciudad en la vida diaria.”

Cabe recordar además que esta oficina brinda atención a los usuarios de todo el valle medio por lo que esta problemática afecta a las siete comunidades de la región y que temas similares ya habían sido planteados cuando se realizó el reclamo por las oficinas de Telefonica, un servicio que también dejo de atender a los vecinos de forma presencial, con la diferencia que en el caso del gas, se trata de un servicio básico indispensable.

Además no solo son los usuarios particulares los que no encuentran atención presencial, también se ve afectado el sector comercial del valle medio, por lo que esto es una problematica que afecta a las siete localidades y a todos los usuarios, por lo que no sería raro que este pedido de comunicación realizado por el concejo de Choele, sume apoyos, de distintos entes de la región y de incluso otros concejos de la zona.