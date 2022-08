First Try, el primer trabajo discografico de Matías Gallardo

El trabajo realizado en Levarestudios, cuenta con la participación de Jesús Fernandez (piano), Andrés Fuhr (contrabajo), Leonardo Alvarez (batería) y Guillermo Lancelotti (trompeta) y el diseño de tapa es de Diego Morante.

En el disco Matias Gallardo interpreta “Gran Torino”, “High and Dry”, “Wheels”, “Georgia On My Mind” y “Call Me Irresponsable”.

De esta forma Matias, hace realidad un sueño con este primer trabajo, “First Try” que justamente su traducción es primer intento.

https://open.spotify.com/album/5NcXgz0un0ED7EmUn9wNAA?si=FC0XBRskSDCXAqHEQltj7Q