Instancias locales de los Juegos culturales en Beltrán 

Desde el Municipio se felicitó a todos los ganadores de esta etapa que representaran a la comunidad en la Instancia Regional en Rio Colorado.



Los representantes de la localidad serán:



Pareja De Danza:

Sub 12 Morales Gualmes Xiomara - Otero Morales Nicolás Benjamín



Sub 15 López Emanuel Fiorentino- Formiga Joaquín Aníbal



Sub 18 Acosta Sherly Estefanía - Mella Roman

+60 Rubio Teresa- Arcuri Vicente



Conjunto De Danza:

Sub 12 Romero Eluney- Gajardo Kiara – Houriet Lautaro- Raboni Yasmin- Carolino Fernanda

Sub 15 Bonavitta Antonella - Mariano Dana Lucien - Escalante Fernández Juana - Matoso Costanzo Ambar- Clarfeld Miranda Lucia – Ripoll Solana



Canto Solista:

Sub 12 Rodríguez Ainara

Sub 15 Funes Ana María

Sub 18 Arce Juan Pablo

+60 López Mónica Beatriz



Pintura / Dibujo

Sub 12 Godoy Albano

Sub 15 Morales Schwan Valentina

Sub 18 Cáceres Fiorela



Videominuto

Sub 12 Vidoni Lamas Francesco

Sub 18 González Guadalupe



Fotografía

Sub 12 Fortunati Muñoz Iker

Sub 15 Mozzicafredo Isabella

Sub 18 Tapia Bidegain Julieta



Cuento

Sub 12 Garrido Habygail Araceli

Sub 15 Masias Colucci Salma

Sub 18 Morales Beron Juliana

Historieta /Humor Gráfico

Sub 15 Arri Rosario Mariel



Grupo Musical

Sub 18 Cerda Mateo - Arbeloa Nazareno



Poesía

+60 Roman Ema Emilia



Canto Coral Colectivo

+60 Cerda Fermín Daniel - Gualmes José Victoriano- Goncalves Horacio Raúl.