Lanzamiento de la Fiesta provincial de las artesanias

El lanzamiento del encuentro se realizó el día jueves con la presencia del secretario de cultura Ariel Avalos, el intendente Robin del Rio, representantes de la asociación de artesanos, la directora del mercado artesanal, y vecinos de la comunidad.

Beltrán llevó adelante a lo largo del año varias actividades, y en ellas siempre han estado presente los artesanos para que muestren lo que hacen, y ahora nos llena de satisfacción tener esta oportunidad. Vamos a trabajar codo a codo para que toda la región pueda disfrutar de este evento.

Rosa Millache, representante de la asociación, manifestó su alegría por el crecimiento de la feria, que va por su decimosexto encuentro y que ahora pasa a ser feria provincial, para que todos puedan seguir mostrando sus creaciones.

Letizia Candiotti directora del Mercado Artesanal de Río Negro señaló que esto responde a un proyecto que se viene trabajando hace tiempo para contar con una feria provincial, por la necesidad que se tiene del crecimiento de estas producciones artísticas, por ello además de mostrar sus producciones los artesanos se podrán capacitar.

La convocatoria será por medio de la pagina de cultura de la provincia de Rio Negro. Se espera recibir en el mes de octubre más de doscientos feriantes. No se cobrará inscripción a los mismos. La fiesta se desarrollará en el gimnasio municipal, con entrada libre y gratuita. Además se habilitará la calle Guerrico como peatonal y un patio de comida en el exterior de las instalaciones del Gimnasio.

Avalos señaló que no existía una feria provincial, sin embargo el encuentro de Beltrán lleva 16 ediciones, por lo que no podía existir otra feria que no fuera la de Beltrán, feria de la que se habla en toda la provincia y que integra a los artesanos de todo Rio Negro. Vamos a trabajar para que todos los artesanos y artesanas tengan la fiesta que merecen.