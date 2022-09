Marchan para que no tenga la zona más casos como el de Lucas

En la convocatoria a la marcha se señala que "lamentablemente la inseguridad a golpeado a muchos vecinos en robos, entraderas, peleas que una de ellas termino con la vida de un nene en Luis Beltrán, en Choele 5 familias muy reconocidas sufrieron robos en sus propias casas donde fueron atados, golpeados y amenazados con armas de fuego apuntando en la cabeza de sus hijos y mujeres. Necesitamos que como sociedad nos den la cara y nos garanticen LA SEGURIDAD DE SEGUIR VIVIENDO TRANQUILOS, que no solo no vamos a tener más Lucas sino que tampoco vamos a ser ninguna de esas familias que han sufrido robos en sus propias casas y que al día de hoy todavía no se sabe nada, que no queden más causas archivadas."



La marcha está convocada a reunirse fuera de la unidad regional IV y desde allí marchar hasta la fiscalía. La convocatoria es a la hora 11.



Cabe recordar que el día domingo la familia pudo reunirse con la gobernadora y la ministra de seguridad en el municipio de Choele Choel, donde pudieron manifestar su pedido de justicia.