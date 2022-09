Reclamo por seguridad y justicia

Fuera de la unidad regional, se plantearon distintas inquietudes a los jefes de la unidad regional, quienes manifestaron las formas de trabajo, las herramientas con las que cuentan, y las posibilidades que tienen dentro del marco de la ley. Incluso por las propias respuestas de la policía los vecinos comenzaron a manifestar la necesidad de la presencia de legisladores, diputados y senadores, acompañando al pueblo en este reclamo.

Finalizado el intercambio con las autoridades de la regional, los vecinos marcharon hasta el ministerio publico fiscal, sobre calle San Martín, donde se recibió a dos de las personas en el interior del recinto, mientras que el resto de los vecinos esperó afuera hasta finalizada la reunión y se transmitió al resto lo ocurrido al interior de la fiscalia, mencionando que quien los atendió recargo las responsabilidades sobre la policía.

Durante la marcha, se dejó en claro que es necesario una reforma en la ley, para que se deje de garantizar el libre accionar a los delincuentes.

Se solicitó justicia por Lucas y se solicitaron más herramientas para combatir los hechos delictivos, sin embargo, ya la gobernadora había adelantado que existe la voluntad, para adquirir móviles, pero que esto no es posible por la situación del país, no solo no consiguen los repuestos de los vehículos adquiridos anteriormente, ahora además no consiguen nuevas ofertas en las licitaciones abiertas para la compra de móviles.

Cabe señalar que el día domingo la gobernadora y la ministra de seguridad, mantuvieron una reunión con la familia de Lucas en la que manifestaron entre las medidas a tomar, la instalación de nuevas cámaras de seguridad en el casco urbano y se asumió el compromiso de interceder para que la fiscal tenga refuerzos y acompañamiento para trabajar en la causa.