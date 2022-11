Descontento por el traslado de los jóvenes a los juegos rionegrinos

Los profesores señalaron que algunos padres no quisieron que los niños se pierdan esta oportunidad de viajar y decidieron que el viaje lo hagan igual, en tanto que otros no quisieron que sus hijos viajen, viendo la precariedad con la que viajarían. Los padres manifestaron que si bien el colectivo está en condiciones, no es un colectivo para viajar tantos kilómetros, con todos y sus bolsos en el pasillo. Sin baño y con asientos no aptos para esa cantidad de kilómetros.

Si bien realizaron las quejas, se les señaló que sería algo que reverían para la siguiente edición.

Además de los reclamos que hicieron llegar a los medios, también en las redes sociales, expresaron varias de estas críticas a las condiciones de viaje, incluso se publicaron fotos en la que se ven todos los bolsos, ocupando parte del colectivo, sin sujeción.

Cabe recordar que ya habían vivido una situación similar en el viaje a Viedma de los jóvenes que participaron en atletismo.

Los profesores y padres señalaron que esto es algo que se debe tener en cuenta, incluso para el regreso, y no esperar hasta la edición del próximo año como les expresaron desde los organismos que llevan adelante la organización de estos juegos.