Haberlo vivido todo para ayudar a vivir

El centro de día “Vida Nueva” trabaja en Luis Beltran, con un espacio que funciona los días lunes y miércoles, de 17 a 21 horas, en la secretaría de desarrollo y articulación solidaria de Luis Beltrán.

Samuel, referente del centro, señala que se trabaja sabiendo que la adicción es una problemática que va en aumento, y es realmente compleja, por lo que es necesario ofrecer estos espacios de escucha anónima en los que lo primero que recibirán las personas que asistan será comprensión. “Cuando alguien solicita ayuda, lo que necesita es un abrazo, acompañamiento para salir, por que esto depende de uno, es la decisión que cada uno toma para su vida” indica el joven quien señala que su experiencia personal ha sido fundamental para saber que estan atravesando las personas y es eso lo que lo moviliza cuando una persona llega solicitando ayuda.

Es esa misma experiencia, la de vivir al borde de la cornisa, la de romper vinculos familiares y pensar que los vacios se podían llenar consumiendo, la que le permite saber todo lo que están perdiendo quienes se acercan y de esa manera no solo brindar un espacio de escucha, es también un espacio en el que pueden descubrir que hay una salida. “Me apasiona lo que hago, yo salí de esto, y me reconforta cada vez que alguien también logra salir. Sabemos que esto es una batalla diaria, que es tener la voluntad cada día, y eso es la decisión de cada uno” señala Samuel, quien es acompañado en sus tareas por uno de los jovenes que paso por el centro y hoy trabaja convencido en que se puede salir, con el compromiso de ayudar a cada persona que se acerca al centro.

“Vida nueva” es un centro de día gratuito, y en la actualidad con el apoyo de la provincia de Rio Negro, del área de prevención y asistencia en adicciones, y el municipio de Beltrán, existe la posibilidad de que las personas lleguen hasta dos centros de adicciones, uno que funciona en el alto valle de la provincia de Rio Negro y el otro en la provincia de Chubut. Los municipios de la región, colaboran con pasajes para quienes deben recurrir a los centros de rehabilitación, y la provincia garantiza la estadía en estos centros, que en todos los casos son centros de rehabilitación voluntarios, por lo que la permanencia en los mismos es voluntad de cada persona, por ello se recalca que esto es decisión de cada uno. Esa decisión puede cambiarte la forma de ver la vida, y sobre todo la vida de los seres queridos y así lo señalan quienes se acercan al centro “Vida Nueva”a agradecer la nueva oportunidad que se les abrió desde que comenzaron a dar la batalla diaria contra las adicciones, incluso son los familiares los que se acercan muchas veces a agradecer lo realizado, porque pudieron recuperar esos vinculos que se habían roto producto de las adicciones.

En el marco del aniversario de Luis Beltrán, los chicos del Centro, estuvieron presentes en la plaza 9 de julio, desarrollando tareas, y hasta su puesto se acercaron jóvenes que habiendo pasado por el centro y contaron su experiencia, llenos de felicidad y renovados indicaron la cantidad de días que llevan sin consumir, pero por sobre todo celebraban la cantidad de días que llevan disfrutando de la vida. “Yo puedo disfrutar de mi hija, de mi familia, puedo disfrutar de estar vivo, por que a mi lo que me hizo el clic de pedir ayuda fue un día que casi muero por una sobredosis. Tenes que tocar fondo para darte cuenta lo que te estas perdiendo” relata en su testimonio uno de los jovenes que se acerca a saludar a los integrantes del centro. Pero también las familias se acercan a agradecer, como es el caso de las madres de dos jovenes que se encuentran en centros de rehabilitación se acercaron y se fundieron en abrazos con los integrantes del centro, incluso la tía de uno de estos jovenes también se mostró agradecida por el acompañamiento del centro “Vida Nueva”.

El centro nació como anexo de una iglesia, y cuando ya se habían conseguido los contactos para la internación en centros de rehabilitación, la tarea para conseguir los fondos involucraba a toda la familia, dado que se preparaban y vendían rosquitas o empanadas para pagar los pasajes, en la actualidad se cuenta con el apoyo de los municipios, como es el caso de Beltrán, que además pone a disposición un espacio físico para que el centro funcione. El centro realiza sus tareas en San Martín y Berutti, en la secretaría de desarrollo y articulación solidaria, espacio en el que los días lunes, de 17 a 21 horas, funciona el grupo de familias, y los días miércoles, en el mismo horario se realizan las reuniones grupales. Además quienes decidan ser libres y llevar adelante una vida nueva, se pueden contactar telefonicamente al 2984 739104, donde serán atendidos por Samuel quien está convencido que es necesario brindar un espacio y dar la oportunidad a cada persona que necesita salir del lugar en el que se encuentran.

Samuel no duda en contar a quien quiera escuchar, lo dificil que fue su vida, desde que comenzo a transitar el camino del consumo, que para su corta vida, fueron muchos años en los que no encontraba el sentido a la vida “me estaba perdiendo muchas cosas, ahora soy feliz, puedo disfrutar de lo sencillo de la vida” señala quien luego de dar un giro en su vida, decidió ayudar a otras personas y que todos tengan la oportunidad, que antes no estaba, de poder contar con un espacio de contención. “Dios me dio otra oportunidad y yo la quiero aprovechar, ayudando a todas las personas que podamos ayudar a salir. Capaz que esto es el comienzo de algo más grande, capaz que algún día se pueda contar con un centro de internación en la zona” relata el joven de 37 años, convencido que cada vez que mira para atrás en lo único que piensa es que no quiere volver más a vivir ese infierno, y que espera que de ese lugar también puedan salir todos los que necesitan ayuda, y por ello considera tan importante brindar un lugar, donde todos tengan la oportunidad de ser escuchados y acompañados para dejar atrás las adicciones.

En todo momento los integrantes del centro, que la intención no es que se los conozca a ellos, si no que se conozca el lugar y el trabajo que se esta realizando, que existe un espacio donde serán escuchados y acompañados para luchar contra el problema de las adicciones y recalcan que hay una salida, e invitan a que se acerquen a las oficinas ubicadas en Berutti y San Martín en el centro de desarrollo y articulación solidaria.