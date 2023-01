Continúa la problemática del agua para Belisle y Darwin

En el caso de Belisle, los vecinos han mostrado numerosas fotos con el agua totalmente turbia, que obtienen de la red de agua potable. A esto se suma la problematica de la falta del suministro que se hizo sentir mucho en estos últimos días de intenso calor.

La problematica del servicio de agua no es nueva para las localidades de la ruta 22, donde hace años sufren de la falta del suministro en la epoca de verano, incluso en la localidad de Darwin se realizaron dos obras para afrontar este problema, pero que no han sido suficientes para finalizar con el problema, algo que quedo reflejado en las redes sociales en estos días de calor, donde manifestaron que a pesar de estas inversiones, se sigue sufriendo de la falta de presión. Ambas obras, tanto la del tanque en la parte alta de la localidad, como la cisterna en el ingreso, fueron presentadas e inauguradas y se busca que las mismas funcionen a pleno para poder garantizar el servicio a los vecinos. Desde la empresa se solicita a los vecinos que realicen un consumo razonable durante estas jornadas para que el servicio llegue a todos los hogares de la localidad.

En tanto que en Belisle a la falta de presion se suma la turbiedad con la que sale el agua desde las canillas, que los vecinos señalan que no sirve para el consumo. La problematica lleva varios años, pero la solución no es a corto plazo, dado que se necesita de una inversión, teniendo en cuenta que se trata de un acueducto de más de ocho kilómetros, con muchos años de antigüedad. Desde aguas rionegrinas se presentó un proyecto para buscar una solución y se trabaja a destajo para bombear agua, pero es necesaria una obra para poder mejorar el servicio, por lo que no solo se avanzó en el proyecto, también se mantuvo reuniones en busca de que se acorten los plazos administrativos para poder realizar la obra lo antes posible.