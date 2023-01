Recomendaciones náuticas deportivas

Por tal motivo la PREFECTURA DEL COMAHUE en su calidad de Autoridad Marítima, te recomienda tomar ciertos recaudos para disfrutar de manera segura:



• Concurrir a balnearios habilitados y con guardavidas.

• Respetar los carteles de seguridad e indicadores de peligro.

• Extremar las medidas de seguridad con menores. No permitir el ingreso al agua de los niños, sin el acompañamiento de un adulto.

• Respetar las indicaciones de los guardavidas.

• Respetar el boyado de seguridad establecido como zona balnearia.

• No ingresar al agua después de comer.

• Evitar la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, si lo hiciste no conduzcas ni timonees tu embarcación.

Si vas a navegar a motor y motos de agua:



• Previo a iniciar una navegación, verificar las condiciones de flotabilidad, estanqueidad y navegabilidad de o las embarcaciones a utilizar.

• Navega respetando las medidas de prevención para cuidar tu vida y la de los demás.

• Efectuar el despacho de tu embarcación ante Club Náutico o la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, más cercana, aún si esto no fuera obligatorio, ya que facilitaría cualquier situación de asistencia o búsqueda, asimismo avisar cualquier cambio que surja en su travesía, como cambios en su recorrida o pernocte en un lugar.

• Respetar las zonas de privilegio para la práctica de las diferentes disciplinas náutica deportiva, navegando a una velocidad mínima compatible con la maniobra.

• Contar a bordo con chalecos salvavidas suficientes para la totalidad de la tripulación. Los menores de edad siempre deben llevarlo colocado. En moto de agua y jet ski, su uso debe ser permanente.

• Para motos de agua navegue alejado a una distancia mínima de treinta (30) metros de otras embarcaciones y del área de bañistas, preferentemente con traje de neoprene y chaleco salvavidas colocado.

• Contar a bordo con la totalidad de elementos de seguridad, tené en cuenta, que estos fueron establecidos a través de experiencia mundial y en alguna situación determinada hasta los considerados como los más elemental y/o superfluo, puede llegar a salvar vidas o evitar momentos de riesgo.

• Portar teléfono celular en bolsa estanca, a mano.

• Verificar fecha de vencimiento y carga de matafuegos.

• Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad.

• Investigar y complementar sus conocimientos marineros, de balizamiento y meteorología, tenga presente que el río es un medio que puede convertir súbitamente una jornada placentera en una sumamente hostil.

• Asegúrese de contar a la zarpada con la provisión de insumos y combustible necesario para la navegación prevista, con un importante margen de seguridad.

• Los menores de dieciocho (18) años deberán navegar acompañados por personas mayores o con la correspondiente autorización de padre madre o tutor legal.

• No tome riesgos innecesarios, conozca sus propios límites.

• Mediante “DI-2020-427-APN-CHUE#PNA”, queda terminantemente prohibida la navegación nocturna.

• Respetar todas las Reglamentaciones emitidas por esta Autoridad Marítima.



Si vas a efectuar navegación a REMO o similar tené en cuenta además lo siguiente:



• La persona que esté a cargo de un kayak o bote a remo deberá poseer adecuada técnica de empleo de la propulsión a remo, conocer el comportamiento de las corrientes, temperaturas predominantes y toda otra medida de seguridad, tendiente a minimizar riegos propios o de terceros, de no ser así, se recomienda realizar la actividad con un “Botero” correctamente habilitado “NO NAVEGAR SIN SABER NADAR y EVITAR NAVEGAR SOLO”.

• Usar obligatoriamente el chaleco salvavidas y/o dispositivo de ayuda a la flotación por parte de los tripulantes de las embarcaciones propulsadas exclusivamente a remo y un (1) silbato adosado, incluidos kayaks y canoas, establecidos en la Ordenanza 3/17 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA BOTES DE REMO.

• No navegar sobre cubierta del bote, hacerlo siempre dentro de su habitáculo (cockpit).

• Se podrá usar de manera optativa casco protector, ropa de protección térmica, salvo en lugares donde esto este reglamentado de uso obligatorio.

• Es recomendable utilizar ropa o chaleco salvavidas de colores llamativos a fin de facilitar la búsqueda y rescate de ser necesario.

• De ser posible portar una pala de repuesto del tipo adecuado al kayak o bote a remo utilizado.

• Portar una (1) boza de cabo resistente, de longitud mínima igual a la eslora del kayak/bote a remo, afirmada a la proa, un (1) cabo perimetral (de vida), una (1) linterna o farol de luz blanca todo horizonte, un (1) balde o achicador y botiquín de primeros auxilios.

• Los kayaks deberán poseer pollerita o cubre cockpit, para evitar que ingrese agua al interior de la embarcación.

• Remar a una distancia alejada de las embarcaciones a motor.

• Respetar las maniobras de las embarcaciones de transporte de pasajeros/turistas en sus aproximaciones a muelles; siempre esperar a que atraquen o zarpen y jamás intentar cruzarles la proa, ya que desde su ángulo visual los patrones no logran observar un kayak/bote a remo a corta distancia.

• En los cruces, siempre ceder el paso a las embarcaciones a motor y establecer contacto visual con los timoneles para verificar que están prestando atención a lo que sucede mientras navegan.

• En caso de vuelta campana, nunca abandonar el kayak ya que este posee reserva de flotabilidad.



• Los usuarios de kayaks abiertos o sit on tops no deben sobrecargar las embarcaciones con más pasajeros que los recomendados por sus fabricantes.

• Actuar siempre con suma prudencia, los kayaks y botes a remo son los más vulnerables.

• No tome riesgos innecesarios, conozca sus propios límites.