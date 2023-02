Jovenes de Beltrán participaron del circuito rionegrino de voley playa

Regionales - Luis Beltrán 14 de febrero de 2023

Los días 11 y 12 de febrero en la 5ta bajada de Las Grutas se llevó a cabo la segunda etapa del Circuito Rionegrino de Voley Playa categoría menores sub 14, sub 16 y sub 18 organizado por la Secretaría de Voley Playa de Fe.Ri.Vo y AVP.