Debate de candidatos a presidente de concejo de Choele

Con un arduo trabajo por parte de la junta electoral, se pudo concretar el debate de presidente de concejos propuesto por ordenanza, el que pudo ser presenciado por referentes de instituciones que fueron invitadas a participar y los candidatos de los partidos que fueron presentados en el palco a medida que se hacía la presentación de los siete candidatos a presidente de concejo. Finalizadas las presentaciones de los candidatos a concejales, los siete candidatos a la presidencia del concejo deliberante se posicionaron en las ubicaciones previamente sorteadas para sus atriles. Además fueron sorteadas las apertura en cada uno de los bloques, que compusieron la jornada.

El primer bloque el de las presentaciones y exposición de proyectos, el segundo bloque estuvo destinado a la exposición de organización, representación, legislación y control. En el tercer bloque los candidatos efectuaron preguntas, que debieron responder el resto de los candidatos. En la ocasión preguntaron sobre proyectos de participación, problemática que afrontan los trabajadores municipales, formas de comunicar del concejo, control de los fondos, inseguridad, propuestas para el tema habitacional y problemática de los perros.

Finalmente en el cuarto bloque los candidatos expusieron su mensaje final, a las más de cien personas presentes en el salón y a la población que podía seguir el desarrollo del evento por radio, o redes sociales, aunque la organización luego señalaría que un problema con internet generó algunos percances en la transmisión.

En su mensaje final Cesar Yunes del espacio “Choele presente y futuro” indicó “construimos una platoforma con sensatez y practicidad, somos una alternativa superadora que pretende alcanzar el desarrollo humano y a la vez consolidar la ciudad. Vamos a impulsar un gobierno para que dinamice la economía, con programas como promoción del empleo en la zona agrícola, rediscutir el parque industrial, para que realmente tenga sentidoy pueda generar trabajo, una ordenanza de gondolas. Vamos también a potenciar la actividad cultural, el deporte en diversas actividades, vamos acompañar la educación superior y a pontenciar la participación ciudadana democratica. Vamos por un estado moderno e integrador. Nos distingue la conciencia crítica y la vitalidad, nosotros tenemos pasión por lo que hacemos, queremos transformar la realidad, queremos involucrarnos y creemos que estamos preparados para hacerlo.”

Paola Bidegain de “Primero Rio Negro” señaló en su mensaje final “nosotros no compramos votos, ni pagamos favores políticos de ningún tipo, no confrontamos con las personas, solo confrontamos con ideas. Estamos dispuestos a continuar los buenos proyectos y a iniciar y terminar otros. Vamos a trabajar no solo para evitar la corrupción, si no para mejorar la calidad de vida de la gente, que se ha visto desmejorada por el aumento del gasto público y la corrupción de los funcionarios”. Luego la candidata detalló algunos proyectos referidos a la vivienda, la seguridad, el transporte urbano, la recuperación de los jovenes, tasas diferenciadas para jubilados, centros de salud, terapia intensiva, y programa Choele compra para que todos puedan ser proveedores del municipio, entre otros proyectos.

Juan Pablo Gaspar de “Cambia Rio Negro”, destacó el respeto y el dialogo el que señaló “espero que lo podamos llevar a las sesiones. Esto y mucho más me impulsa a trabajar por un Choele mejor. Mi principal objetivo es que Choele vuelva a ser lo que todos queremos y realmente vivamos como lo merecemos. Les pido un gran favor no dejen comprar la voluntad, piensen en su futuro, hay gente que quiere involucrar para cambiar la realidad de otros. No estamos acá por cuestiones personales, estamos porque queremos un Choele mejor, un municipio que brinde oportunidades para todos y no solo para unos pocos. Merecemos representantes que caminen la calle, los barrios, dialoguen con los vecinos y se hagan eco de las distintas problemáticas. Planteamos un gobierno de puertas abiertas, hacia los vecinos y los empleados municipales. “

Silvana Udovich, candidadata de Juntos somos Rio Negro, señaló que “siempre tuvimos claro el mandato de los vecinos de ser un concejo deliberante, atento, moderno y de puertas abiertas. Esto es un proyecto colectivo alineado con nuestras historias, orientado a la recuperación del estado municipal como motor de recuperación, un proyecto orientado al desarrollo social y equitativo, eliminando la diferencia entre el centro y los barrios. Un proyecto orientado a generar atractivos urbanos, paisajisticos y culturales. A los vecinos y vecinas les digo no nos detengamos, tengamos memoria, no retrocedamos.”

Dora Barbosa, candidata de “Vamos con todos” indicó que son motivos de preocupación para el espacio “tenemos una historia de lucha, que nos dio una fuerza enorme, que hizo que constituyéramos esta lista, que busca ser una alternativa. Hoy Choele requiere que pongamos lo mejor de nosotros, es por eso que les pedimos a los vecinos y vecinas, los comerciantes, sindicados, iglesias, trabajadores municipales, trabajadores de salud, y de educación que construyamos una unidd, porque es necesario poner a nuestro Choele de pie, solo de esta forma vamos a poder sentirnos orgulloso. Por eso es que le pedimos que nos acompañen, que voten pensando en el futuro, que de nuestra parte vamos a poner nuestras vidas para sacar a Choele adelante, porque nuestra preocupación siempre fue el bienestar de la comunidad.”

Juan Francisco Bayinay de “unidad popular” recalcó “quienes integramos unidad popular no somos fanaticos partidarios, somos vecinos racionales, sabemos escuchar, tenemos una actitud servicial, ganas de aprender y ganas de gestionar, por ello acompañaremos al ejecutivo legislando sobre las siguientes propuestas; segmentación favorable de tasas tributarias a madres solteras, creación del parque de energía renovable, proponemos el mejoramiento de la planta procesadora de residuos domiciliarios, la ampliacion de redes electriga, agua y gas. Queremos el involucramiento efectivo de las instituciones deportivas en el presupuesto participativo, pavimento articulado, concejo de inclusión, fomentar el trabajo asociativo, cámaras, centro de monitoreo local, lectores de patentes en los accesos, garitas en los barrios y el regreso de la escuela de cadetes. Con respecto a la cultura queremos establecer el INAMU, reactivar la escuela de arte y recuperar el cine. Programa Mil arboles para Choele. Fotocopias gratis para estudiantes de educación superior. Creación de un 0800 municipal para afrontar la violencia familiar. Centro de atención en cada barrio y gestionar por un hospital de mayor complejidad. Transporte urbano que una los barrios. Creación del balneario del barrio Maldonado.

Finalmente Rodrigo Araneda de “Nos Une Rio Negro” indicó “vamos a ponernos a disposición de la gente para mejorarles la vida a cada uno de ellos. No tengo dudas que este proyecto le va a cambiar la vida positivamente a los vecinos de Choele. Este proyecto que va a poner el acento en los vinculos sociales, en el fortalecimiento del sentido de comunidad, que por lo que hemos manifestado todos y todas aquí, hoy con el estado actual no lo vemos así. Vamos a trabajar en restablecer ordenanzas que ya existen, como el concejo deliberante juvenil, la ordenanza que lleva el concejo deliberante en los barrios. Tambien vamos a trabajar con instituciones con el ENDEVAM para que los concejales participen en ese organismo. El próximo 16 de abril los invito a votar por la transformación verdadera, por el cambio cualitativo que la ciudad necesita, por la lista 427.”

Cabe destacar que todos los candidatos en algún tramo de su discurso destacaron y agradecieron por su labor a la junta electoral que trabajó para este debate y lo volverá a hacer dentro de una semana cuando se desarrolle el debate de candidatos a intendentes.

El video del debate se puede ver en el siguiente enlace

https://www.youtube.com/live/TY03MdBZaqs?feature=share