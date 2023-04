En asamblea pública personal policial decidio seguir en lucha

En la oportunidad se indicó que la bateria de anuncios son insuficientes para la familia policial por ello es que en el congreso se decidió seguir con el plan de lucha y se analizaron las medidas a seguir.

Se indicó que de continuar esta situación, sin el llamado al dialogo, es muy probable que las elecciones no cuenten con la cantidad necesaria de efectivos. Si bien se marcó que por ahora se continuara con la diagramación prevista por las autoridades, con la correspondiente notificación de los efectivos, recién el día viernes a las 20 horas, de no haber existido un llamado al dialogo, se definirá si se asiste o no a los comicios.

En el Valle Medio unidades policiales ya se sumaron a las medidas de quita de colaboración y habrá una marcha policial.

En tanto que durante el martes efectivos de la unidad de Beltrán y la unidad de Choele, estuvieron manifestando frente a las unidades policiales su desacuerdo con las medidas del gobierno que consideraron insuficientes.