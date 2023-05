Proyecto para limitar uso de sirena de bomberos género debate

Desde bomberos señalan que el sistema más seguro en la actualidad para hacer el llamado a los voluntarios es por medio de la sirena.

Si bien en la zona ya se están implementando otras alternativas para las llamadas en caso de menor gravedad, señalan que al momento el sistema que brinda mayor seguridad es la sirena.

Entre las alternativas probadas se encuentra una aplicación, como así también grupos de whatsapp, aunque señalan que las comunicaciones en la zona no son fiables.

Roberto Cartolano a cargo del cuartel de bomberos de Choele Choel señalo que el proyecto indica que el uso de la sirena se limita a emergencias hidricas, desastre naturales y reconocimientos a bomberos, pero deja de lado muchas otras emergencias en las que en riego vidas.

Cartolano en dialogo con Fm Prisma indicó además que "de existir un sistema eficaz que no perjudique a parte de la población somos los primeros en querer implementarlo, pero hoy por hoy no existe en Choele un sistema tan efectivo como la sirena, en caso de emergencias." Además señalaron que hace años se vienen implementando otros sistemas cuando el llamado no requiere emergencia.

Por último señalaron que los bomberos están dispuestos a acercarse al concejo cuando sean invitados por el tratamiento de este tema.