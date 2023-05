Encuentros Culturales rionegrinos

La invitacion es a participar en distintos rubros artísticos en instancias locales, regionales y provinciales.



Los interesados tienen tiempo para inscribirse hasta el 29 de mayo.



La instancia local será los días 22 y 23 de junio.



Se puede solicitar el Reglamento de los Encuentros Culturales al Cel: 2946-405156.



RUBROS:



MUSICA

CANTO SOLISTA SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60

GRUPO MUSICAL – CATEGORIA UNICA 13 A 18 AÑOS

HIP HOP- FREESTYLE SUB 12- SUB 15 -SUB 18

CANTO CORAL COLECTIVO SUB 12- SUB 15 -SUB 18- +60

SOLISTA INSTRUMENTAL SUB 12- SUB 15 -SUB 18- +60



DANZA

GRUPO DE DANZA SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60

DUO O PAREJA DE DANZA SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60

DANZA INDIVIDUAL SUB 12- SUB 15 -SUB 18



TEATRO

TEATRO Y TITERES CATEGORIA UNICA 13 A 18 AÑOS

TEATRO INDIVIDUAL/ UNIPERSONAL SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60



ARTES VISUALES

PINTURA/DIBUJO SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60

FOTOGRAFIA SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60

MURAL SUB 12- SUB 15 -SUB 18

ARTESANIAS SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60



AUDIO VISUALES

VIDEOMINUTO SUB 12- SUB 15 -SUB 18

CORTOMETRAJE SUB 12- SUB 15 -SUB 18

SPOT SUB 12- SUB 15 -SUB 18

LITERARIAS

HISTORIETA / HUMOR GRAFICO SUB 12- SUB 15 -SUB 18

CUENTO SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60

POESIA SUB 12- SUB 15 -SUB 18 +60