Se lanzó oficialmente la liga regional de básquet femenino

En conferencia de prensa se lanzó la Primera edición de la Liga Regional de Básquet Femenino que iniciará el fin de semana en Luis Beltrán.

De la conferencia participaron el intendente de Luis Beltrán Robin Del Rio, la directora de deportes Bettina Costanzo, la referente de la escuela municipal de Luis Beltrán Marcela Ringler y Mario Rodríguez referente de Choele básquet.

Marcela Ringler, referente del básquet beltranense y una trabajadora incanzable por la difusión del deporte, señalo que la liga regional de basquet surge por que siempre es necesaria la sana competencia. En principio serán seis equipos, que iniciaron la conformación de esta liga por medio de un grupo de whatsapp y ya el día domingo disputarán las primeras dos fechas.

La liga tendrá un tribunal de disciplina y los árbitros en esta oportunidad seran regionales.

Cada localidad tendrá su localidad y se estima que las instancias finales serán en el mes de noviembre en sedes a definir según los equipos que ingresen a las semifinales y final.

"Este es un tema que se venía charlando hace un año y ahora ya se está cerca de iniciar con esta experiencia que funcionará como una prueba piloto para darle trascendencia a este deporte" indicó Mario Rodríguez.

El jefe comunal Robin Del Rio celebró esta iniciativa y señaló que desde el Municipio de Beltrán se acompaña esta actividad deportiva que siempre estuvo tan presente en la localidad.

De la liga estarán participando la Escuela Municipal de Luis Beltrán, La Adela, Villa Mitre de Río Colorado, Escuela Municipal de Lamarque, Choele Basquet y Ferro de San Antonio.

La primer y segunda fecha se disputará este domingo 21 de mayo en el Gimnasio Municipal a partir de las 9 horas.

El cronograma de partidos de la primera jornada inicia a las 9 con el duelo entre Choele Choel y Villa Mitre.

11hs La Adela vs Lamarque

13hs Beltrán vs Ferro

15hs Lamarque vs Villa Mitre

17hs Ferro vs La Adela

19hs Beltrán vs Choele Choel.