Responsabilidad y seriedad para poder hacer lo que se ama, el secreto de Tsunami para seguir creciendo

Desde el 2017 la banda, no ha parado de conquistar logros, sin dudas no ha sido un camino fácil, pero reconocen y agradecen todo lo que han pasado, como a cada uno de los que ha pasado por el grupo, por que es justamente eso lo que les dio el sello rionegrino para ser la mejor banda tributo al Indio al sur del país. Cuando iniciaron este camino no podían creer todo lo que les tocaría vivir y que incluso podrían llegar a tomar contacto con los Fundamentalistas, con quienes existen posibilidades concretas de realizar algunos shows.

“Amamos, la música, amamos lo que hacemos, pero no podemos vivir de la música. A todos les gusta vivir de lo que le gusta, pero no es nuestro caso” señala Martín, guitarrista de Tsunami, quien sabe que la mejor forma de hacer lo que se quieres, es hacerlo con responsabilidad, por más de que no sea el sustento para vivir, es sin dudas, un motivo más para disfrutar el vivir.

“De chico mame la música, porque mis tíos eran músicos. En mi casa se escuchaba música variada, desde cumbia, hasta rock internacional. En mi caso, mi hermana Marcela era profesora de piano y me enseñaba, pero un día con 8 años, quise aprender a tocar la guitarra, que era el instrumento que toca mi hermano mayor, Walter, y es así que empece con los primeros acordes. La diferencia que nos marca un poco a los músicos -viejos-”, como se define Martín con tan solo 40 años, “es el oído que nosotros adquirimos, porque no existía youtube, en su momento escuchábamos cassette y teníamos que sacar de oído lo que el músico estaba haciendo”.

Sobre el origen de la banda, se remonta al año 2017, cuando el Indio toca en Tandil, y fue cuando Martín regresaba de ese recital, cargada de la mística ricotera y con toda la adrenalina de haber podido disfrutar de un espectáculo más, cuando empezó a pensar cuanto tiempo más debería pasar hasta el próximo show. Como músico supo que la forma de estar cerca de esa música, era hacer un tributo al Indio, y así es que se dio inicio a Tsunami, con otro grupo de personas que entendían a la perfección que el Indio es un icono del rock nacional.

“Siempre existe el desafío en ser una banda tributo, porque uno tiene que sonar lo más parecido posible, pero al mismo tiempo ser original” y eso se logra con un trabajo serio, y con mucha responsabilidad, que fue la base para que el grupo guste entre los fanaticos del Indio y comience a ganarse un lugar en los escenarios, primero de la región y con el pasar del tiempo comenzar a recorrer distintos puntos del país, como San Luis, Cordoba, provincia de Buenor Aires, Chubut y por supuesto distintas fiestas en la provincia de Rio Negro.

En la actualidad Tsunami se conforma de siete integrantes, cuatro de Rio Colorado, dos de Choele Choel y el cantante de Bahía Blanca. Se trata de Ezequiel Milipil en voz, Flor Anduelo en coros, Javier Bonavitta en baterias, Martín Anduelo en primera guitarra, Walter Anduelo en segunda guitarra, Miguel Abraham en bajo y Jose Ricciardulli en teclas. En estos años, han pasado distintos músicos, que por distintos motivos no han podido seguir acompañando el proyecto desde arriba del escenario, pero siempre están presentes, incluso Tsunami es lo que es gracias a cada uno de los músicos que puso su impronta para la banda.

Hacer las cosas bien, les abrió muchas puertas a la banda, eso es lo que hoy los motiva a seguir por este camino, porque han tenido la posibilidad de tocar en fiestas provinciales, fiestas nacionales y en lugares que catalogan como soñados, además de haber podido conocer a artistas, productores y referentes musicales, los que los motiva a seguir el camino de mejorar. A esto se suma el público, esa gente que no cambiarían por nada, personas de distintas edades que aprecian esta música y la disfrutan.

“Costo mucho llegar, pero cuando uno hace las cosas de corazón la gente lo interpreta y la agradece a su manera, por eso es que hoy nos llena de orgullo todo lo que hemos logrado. Hoy tenemos la suerte de tener el contacto con varios de los fundamentalistas y existe hasta incluso el proyecto para hacer algunos shows con ellos. Hemos logrado que mucha gente nos reconozca y elija ir a vernos” señalan con orgullo los integrantes de Tsunami.

Además de una extensa agenda de shows para los próximos meses, en distintos puntos de Argentina, Tsunami ha gravado dos videoclips que se pueden ver en el canal de youtube: https://youtube.com/@tsunamitributoalindio2065

Las redes sociales de la banda son Instagram: tsunami_indio y Facebook: Tsunami tributo al Indio, para todos los que quieran seguir el recorrido que estarán realizando por distintos puntos, entre los que se encuentran fiestas provincia en distintos puntos del Valle Medio.