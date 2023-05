Dueño de un perro deberá indemnizar a una mujer herida

Chimpay 31 de mayo de 2023

“Ese perro no es mío”, dijo el dueño del animal que tiró de la moto a una mujer y a su hijita en Chimpay. Pero varios vecinos no dudaron en declarar ante la justicia y aseguraron que el perro no sólo pertenecía al hombre demandado sino que, además, eran cotidianos los ataques del can a peatones, ciclistas y motocilistas.