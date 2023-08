Beltrán destacó la participación en los zonales de los encuentros culturales

Cabe señalar que los encuentros culturales rionegrinos que se desarrollaron en la jornada del viernes en la localidad de Darwin.



Estos son los seleccionados para participar en la Instancia Provincial:



Canto solista: -sub18/ Maura Vasquez

Sub +60/ Cerda Daniel



Grupo Musical: categoría única/ Blanco Celeste, Mattenella Santino, Jara Thiago, Pichiguen Cristian



Canto coral: Sub 12 / Betinez Agustín, Costanguta Ginno, Troncoso Felipe, Neira Mateo, Araya Tizziana, Crespo Luciana, Mella Dylan, Lagos Isaac, Hernández Agustín, Vidal Agustín, Vidal Lisandro



Sub 15 / García Martina, Llorente Juan Segundo, Peralta Franco, González Moisés, Barral Violet



Conjunto de danza: sub 12/ Epherra Ojeda Amanda, Milosevic Iskra, Katz Nebbia Manuela, Contreras Alma, Romero Eluney, Verdi Julia, Martínez Aymara, Lavezini Ciro, Benegas Eluney, Cabral Morena, Brendel Gemma, Cerda Carmen.



Pareja de danza: sub 18/ Cabral Milagros y Torres Rubén



Pintura: sub 18/ Torres Valentino



Fotografía: sub 12/ Pérez Felicitas

Sub 15/ Sweedyk Renata

Sub 18/ Tomei Constanza



Artesanías: Sub 15/ Rojas Jonatan



Video minuto: sub 12/ Santos Valentín

Sub 15/ Mellado Sofía



Cortometrajes: Sub 15/ Zerene Santiago y Colucci Bruno

Sub 18/ Gonzalez Guadalupe y Morgado Malena



Cuento: sub 18/ Morales Juliana



Poesía: sub 18/ Morales Valentina