Asunción de autoridades en Pomona

Junto a un gran marco de vecinos y vecinas el intendente Miguel Jara juró su tercer mandato junto a las nuevas autoridades que acompañaran esta nueva gestión.

Luego de la toma de jura a cada uno de los integrantes del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, Jara se dirigió hacia todos los presentes.

"Agradezco a la ex gobernadora Arabela Carreras por su constante acompañamiento, sin la provincia muchas cosas no se podrían haber hecho. Además hago extensivo mi agradecimiento al ex presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Economía Sergio Massa por el gran aporte que nos han dado para la compra de un tractor", expresó Jara.

También recordó toda su gestión y los proyectos que pudieron llevar a cabo con fondos municipales entre los que destacó: la construcción de 6 viviendas, la instalación de luces led, el asfaltado de calles, la obra de cordón cuneta y la obra de agua entre otros, necesarios para la mejora de los servicios.

Finalmente muy emocionado por el recuerdo de sus seres queridos, el intendente agradeció el acompañamiento de quienes participaron del Acto.