Vecinos se movilizaron por seguridad

La creciente ola de hechos delictivos generaron una convocatoria de vecinos preocupados por la inseguridad.



Primeramente casi un centenar de vecinos se reunieron fuera del Juzgado 30, donde representantes de los mismos pudieron ingresar al juzgado para hacer entrega de una nota dirigida al juez y los fiscales.



Luego los vecinos se trasladaron al municipio de Choele Choel donde mantuvieron una reunión con funcionarios municipales, encabezados por el intendente Diego Ramello, la jefa de la policía de Río Negro Mary Carrizo.



En las puertas del Juzgado 30 se leyó la nota a entregar a los funcionarios judiciales de Choele Choel, en la misma se solicitó que se actúe de acuerdo al código procesal de Río Negro, investigando los hechos y dando curso a las causas. Asimismo solicitaron las gestiones para el funcionamiento de las cámaras del 911 y solicitaron se ordenen los allanamientos y se actúe con premura y eficiencia.



El petitorio fue firmado por los vecinos presentes, entre los que se encontraban pocos funcionarios, sólo se observó la presencia de un par de concejales y contralores del municipio de Choele Choel, a pesar de que esta problemática se repite en toda la región.



Luego de ser atendidos en la fiscalia, un grupo de vecinos se dirigió al municipio donde también tuvieron la oportunidad de expresarse y ser escuchados.



En el municipio de Choele Choel los vecinos pidieron respuestas sobre distintos temas que hacen a la seguridad, si bien algunas de las solicitudes no corresponden las soluciones a la policia ni la justicia, requieren de organismos o entes que se pongan al frente del reclamo, por caso el problema de comunicación con los números de emergencias en todo el valle medio. También se expuso sobre la falta de personal policial y los tiempos que se demora en la actuación judicial, por caso varios vecinos víctimas de un robo el día 15 de diciembre, con las cámaras en las que se identifica el autor y todavía no han tenido respuestas sobre estos hechos. Un vecino de la zona rural señaló haber sido víctima de al menos 20 robos, e indicó que ya no denuncia porque varias de las causas pasaron a archivo y hace seis meses que no es atendido por la fiscalía, marcando también la falta de personal y de recursos como combustible para la Brigada Rural.



En el lugar la jefa de la policía tomó nota de los reclamos de los vecinos a los que escucho y se comprometió a buscar respuesta. Cabe señalar que la presencia de la jefa de Policía en la localidad responde a un pedido que el ejecutivo realizó al ministro de seguridad para tratar este tema que tanto preocupa a la región.