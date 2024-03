Mujeres que difunden los recursos de sus ciudades

En el caso Florencia Cassano forma parte de Mujeres Vinculadas, un programa surgido durante la pandemia con el objetivo de acompañar a emprendedoras en la venta online de productos que persistió en el tiempo y actualmente reúne a 25 de ellas: "Gracias a esta iniciativa pudimos desarrollar nuestros emprendimientos, vinculándonos y dándole valor agregado a los productos, a la vez que nos acompañamos entre todas. No es una unión solo para comercializar y vender, sino que nos complementamos".



Creadora de Merceditas, un emprendimiento en el fabrica ropa para las infancias, Florencia resalta que "a mi lo que más me sorprende y me gusta de este grupo es que nos abrazamos, el acompañamiento no es solo comercial, sino que hay mucho respeto. Las bases fueron muy sólidas e institucionales, pero hoy hay mucho cuidado y valor, trabajamos muchas cosas. A veces buscamos entendernos y acompañarnos como mujeres, esa es nuestra esencia".



Con un producto ya posicionado, la emprendedora valora el resultado obtenido a través del tiempo: "Entre nosotras aportamos a las nuevas ideas para darle valor, nos vamos apoyando sobre todo cuando vemos que está medio pinchada la cosa. Sin embargo para mi el rol fundamental es que le hemos dado una esencia a los productos que define nuestra zona ya que tienen una gama de colores, estética e identificación muy propia del Valle Medio que nos diferencia del resto. En equipo fuimos logrando que nos reconozcan como Mujeres Vinculadas y que nuestros productos marquen que somos de la región".