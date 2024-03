Secuestran carne transportada en forma irregular

Eran llevadas en 12 bolsas de nylon negro de distintos tamaños y ocultas en el interior del habitaculo de una camioneta Nissan doble cabina.



La detección de la irregularidad se produjo en momentos que personal de la fuerza rionegrina llevaba a cabo un control vehicular y de personas sobre ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 859, en la intersección de ruta provincial 57.



El conductor del rodado era un hombre de 60 años de edad oriundo de la ciudad de Mar del Plata.



Se le informó que lo que estaba haciendo es una flagrante infracción a la Ley N° 2534 que regula las formas y requisitos para el transporte de productos cárnicos y que, por ende, se le daría intervención a inspectores de ganadería del Ministerio de Producción.



Así fue como la intervención de estos derivó en el procedimiento de decomiso de la totalidad de la carne y su posterior incineración.



En el acta, se dejó constancia de que la mercadería no era transportada en vehículo habilitado, que no contaba con las medidas sanitarias correspondiente y que tampoco tenía la documentación sanitaria para el transporte de dichos productos.

Además, no se garantizaba la conservación de la cadena de frío.

Fuente URIV