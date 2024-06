Se conformo el departamento de fútbol femenino

El departameno tendrá al frente a Lorena Cañete (Atl. Lamarque), Noelia Garrido (Sportsman Club) y Yolanda Catrilaf (Atl. Chimpay).



Además se determinó el fixture de la primera fecha que se desarrollará el próximo sábado 29 de junio con los siguientes enfrentamientos:



VILLA UNION A VS VILLA UNION B

SPORTSMAN VS JUVENTUD UNIDA DE CHOELE CHOEL

JUVENTUD UNIDA DE LA COLONIA SANTA GREGORIA VS TOMATEROS

LAMARQUE VS DARWIN



LIBRE: DEPORTIVO BELTRÁN