Daños materiales en un vuelco en la ruta 250

El conductor, un hombre de 33 años oriundo de Lamarque, resultó ileso.

El incidente vial ocurrió minutos después de las cuatro de la mañana.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, el conductor del rodado iba de regreso a su ciudad de origen procedente de Luis Beltrán cuando, por causas que no se pudieron determinar, se produjo el despiste seguido de vuelco sobre la sub banquina del lado derecho.

Además del personal de seguridad vial de Pomona se acercaron hasta el lugar agentes de salud del nosocomio de Lamarque, aunque su intervención no fue necesaria dado que el involucrado no presentaba lesiones evidentes y manifestó que no aquejaba dolencia alguna.

Al presentar signos positivos el test de alcoholemia se procedió a la retencion preventiva del rodado y licencia de conducir y se labró el acta de infracción correspondiente.

El rodado fue trasladado por una grúa de auxilio hasta el Destacamento policial donde quedó retenido.

Fuente URIV