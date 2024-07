Rivarola ahora integra un grupo de feriantes en la localidad de Choele Choel.



Oriundo de Formosa, César Rivarola llegó a la región en el año 2009 por vacaciones, pero, como le gustó el lugar, decidió quedarse y probar suerte. De familia huertera, sus primeros trabajos lo llevaron a ser cosechador de frutas (pera y manzana) y a tareas de las épocas invernales, como la limpieza de canales.



“Desde muy chico estuve relacionado a las actividades de la chacra, mis padres siempre sembraron hortalizas, pero no las mismas que se siembran acá, porque hay otro clima”, comentó el joven, que hoy vive en la ciudad de Choele Choel y se traslada en motocicleta todos los días 4 km hasta una chacra, cuyos propietarios le prestan desinteresadamente una superficie de una hectárea con un invernadero de 120 m2. En ese lugar, produce una gran variedad de hortalizas y frutilla, en el marco de un paisaje único formado por alamedas, pinos y acacias. Se muestra muy cómodo y, sobre todo, agradecido de poder llevar a cabo su producción.



“Arranqué sembrando zapallo con un amigo y ya al año siguiente lo hice solo y sumé otras verduras, todo con herramientas prestadas”, cuenta. La primera que pudo comprar fue una asada, después sumó una pala, luego una horquilla y un rastrillo.

A pesar de tener capacidad disminuida en una de sus manos, César se las ingenia para realizar todas las etapas que requiere y conlleva la producción hortícola e incluso logró la incorporación de tecnologías como microtúneles y riego por goteo, que le permiten producir durante las épocas de frío y afrontar la falta de agua en los canales de riego.



“Los microtúneles que me enseñaron a hacer ustedes (refiriéndose a los técnicos de INTA), los tengo que armar ahora, me ayudan a proteger los cultivos del frío y mantener la temperatura para que crezcan.



Me acuerdo que un año coseché frutillas antes que mis compañeros de feria y no sabían cómo había hecho. Claro, los tenía en los túneles”, relata con alegría.



Durante la preparación del suelo contrata el servicio de tractor de algún vecino o compañero de la feria para realizar las pasadas de rastra disco y cincel. El trabajo más fino -mullido de suelo y armado de camas de siembra- lo realiza con un motocultivador, que en su momento se lo facilitaba la Agencia INTA Valle Medio, hasta que el año pasado pudo comprar el suyo. “Esta herramienta me ayuda un montón porque no tengo tractor y el espacio es chico, también porque la siembra de verduras se realiza en distintas fechas y lo voy haciendo en los lugares que me van quedando de lo que ya coseché”, explica.



Apasionado de la producción y el trabajo de las chacras, César busca en internet información sobre horticultura y trabajos del rubro realizados en otras regiones, para luego poder volcar los conocimientos en su unidad productiva.



Así, implementó el uso del mulching plástico y el trasplante de plantines que le permite competir con las malezas y adelantar las cosechas. “Trato de realizar siembras y plantaciones escalonadas y de manera diversificada, ya que el manejo productivo de las hortalizas es intensivo y conlleva una buena planificación de tareas, por los tiempos de cosecha sumado al resto de las actividades que hay que

hacer”, describe.



La comercialización de los productos la realiza en la chacra, durante la semana. Utiliza las redes sociales para promocionarlos, pero la mayor venta se da los domingos en la Feria Municipal de Choele Choel. “Cosecho los domingos a la mañana para poder ir la feria a la tarde a

vender. Eso me permite que la verdura esté fresca, sobre todo la de hoja”, aclara.



Sin movilidad para el traslado de sus productos, César contrata el servicio de flete de un tercero, costo que encarece sus ingresos. Y concluye que sus objetivos son

sumar superficie implantada y construir un invernadero más grande.



Las hortalizas de este joven productor se pueden adquirir en la Feria Municipal de Productores de Choele Choel, los domingos de 15 a 18 horas.



Fuente: Entrevista realizada por el Lic. Eliceo Alfaro, de INTA Valle Medio