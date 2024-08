Llaman a tomar conciencia sobre el respeto a la vida

El perro, había vuelto a confiar en los humanos, se adapto a su nuevo hogar, y como es un perro juguetón, simpático y cariñoso con los seres vivos, decidió seguir a alguien hasta la escuela, donde fue atropellado por una persona que lo dejó abandonado, donde paso dos noches hasta que fue encontrado.



Felipe, el día Viernes 26 sufrió un giro en su vida, luego de un cambio positivo en su vida, llegó este dia en el que un conductor lo atropello y lo dejó abandonado a su suerte. Pará operarlo se debe juntar una importante suma de dinero. Hoy quienes lo acogieron y le dieron un hogar hacen panificados que venden para solventar los gastos veterinarios.



Felipe había salido del hogar, donde lo adoptaron y le dan amor, como hacia cada mañana, para jugar con los perros vecinos y siguió a alguien hasta la escuela de arte, donde fue atropellado y abandonado.



Hoy, una de sus tutoras, solicita a la comunidad tomar conciencia sobre respetar la vida, y comenzar a comprender que el sufrimiento del animal, también lo viven en carne propia quienes le dan amor y respetan la vida animal.



"A este hombre no le importo que el perro estuviera cruzando, ni si quiera bajo la velocidad, solamente lo paso por arriba y siguió su camino" señala la tutora quien además se consulta si el conductor hubiera hecho alguna diferencia por un niño.



Quien hoy comparte el sufrimiento de Felipe y hace hasta lo imposible para verlo mejorar, reflexionar sobre la importancia de inculcar a las personas valores sobre el respeto de la vida en general, sin hacer diferencias sobre la vida de una mascota.



Felipe tiene una fractura de cadera y la tutora señala que "las noches de Felipe son terribles, a pesar de recibir atención veterinaria, analgésicos y demás. Felipe necesitaba una operación muy costosa, la cual no podemos costear. Es esperar a que Felipe deje de sufrir en 15 días para ver si el puede volver a caminar a su suerte."



"Esta situación es indignante, porque a las personas no les importan los animales, piensan que son objetos, que pueden adoptar y cuando no los quieran mas o no les sirvan, pueden tirarlo a morir (muchos enfermos, otros no) a probar suerte, si no los pisan, envenenan, si les dan de comer algun dia, o si consiguen una familia" señala indignada al mismo tiempo que solicita respeto por la vida y prudencia a la hora de manejar.