Nuevas Graduadas en el CEAER

Los profesores Gisela Palacio, Cristian Muanna y María Florencia León fueron responsables de proporcionar el marco metodológico a lo largo de la trayectoria formativa de cada estudiante hasta la presentación del trabajo, así como de ofrecer su apreciación y evaluación posterior.



Las estudiantes dieron cuenta de sus trabajos,siendo ellas Agustina Maldonado de Administración de Empresas con su trabajo "Las Delicias de la Abuela", de Seguridad e Higiene en el Trabajo lo hicieron Joana Manriquez presentando como trabajo final "Inspección a Imprenta Valle Medio" y Georgina Mozzicafreddo presentando "Manipulación de Agroquímicos en la Producción de Alfalfa", por último fue el turno de las estudiantes de Gastronomía, en primer lugar Mónica Paseggi "Emprendimiento Familiar Max & Mo.Grupo Fungi" y Lorena Del Río Maulen con su trabajo "Amapola, Taller de cosas Dulces".



Previo a la entrega de las certificaciones correspondientes, la Directora Lic. Valeria Zoaratti se dirigió al público y las flamantes graduadas. Valoró "el esfuerzo de cada una, que como en toda carrera sucede, momentos difíciles, planteamientos si continuar o no, si terminaban o no. ¡Y este es el momento!, el broche de oro donde les puedo decir disfrútenlo. a partir de ahora son graduadas. El CEAER hoy está contento, no sólo ustedes y sus familiares y amigos, también lo estamos todos los que componemos el CEAER. Y estamos doblemente felices porque hoy tenemos las primeras egresadas de Gastronomía. Esto que ustedes lograron hoy, consolida la Tecnicatura en Gastronomía, estoy muy agradecida a todos los equipos de trabajo que estuvieron durante todo este tiempo, profesores, encargados de las diferentes áreas porque entre todos formamos un gran equipo que hoy ve sus frutos".



Posteriormente se realizó la entrega de los rendimientos académicos y copias de los trabajos finales. -