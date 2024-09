Dos Vallemediense campeones del patagonico de Ciclismo

El pasado Domingo 01 de Septiembre se disputó en la ciudad de Contralmirante Cordero, la 4ta fecha y Coronacion del Campeonato Regional Patagónico de XCO (avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña) donde los ciclistas de Choele Choel Juana Hernández Carnicero (Damas Elite) y Thomas Fernández (Juveniles Caballeros) se consagraron campeones 2024.



El campeonato contó con 4 fechas que se desarrollaron en las ciudades de San Patricio del Chañar - Neuquén, La Adela - La Pampa y Allen - Río Negro.



Además ciclistas del Valle Medio completaron el podio en sus respectivas categorías, Camila Fernández (sub campeona en Damas Menores), Simón Zalazar (Sub Campeón en Categoría Infantiles) Theo Fernández (Bronce en Caballeros Sub 23) Isabella Carnicero (Bronce Damas Menores) David Carnicero (Bronce en categoría Infantiles) y Tony Fernández (Bronce en Máster B1)



El próximo Campeonato arrancará en Marzo del 2025.