Colisión de dos vehículos entre Lamarque y Beltrán

Así se informó desde el Destacamento de Seguridad Vial Pomona.

Ambos rodados circulaban desde la localidad de Lamarque en sentido de dirección a la rotonda de Luis Beltrán.

Por algún motivo, a la altura del kilómetro 276, la camioneta dió alcance e impactó la parte trasera del auto provocando que ambos deriven hacia la sub banquina.

En el auto viajaba un hombre de 54 años de edad con domicilio en Darwin.

En tanto, en la camioneta iban dos personas de 56 y 54 años de Luis Beltrán y Lamarque respectivamente.

La explicación dada por quién conducía el rodado de mayor porte indica que se sorprendió al encontrarse con el auto casi detenido sobre la cinta asfáltica o circulando a muy baja velocidad y sin luces.

Dijo también que cuando alcanzó a verlo ya no tuvo tiempo de frenar para evitar chocarlo.

Cabe mencionar que la justicia ordenó el secuestro preventivo de ambos rodados y la realización de sendos test de alcoholemia a los conductores.

En el lugar, además del personal policial, se hizo presente una ambulancia de salud pública del Hospital de Beltrán que trasladó al ocupante del R12 hasta ese nosocomio, mientras que una ambulancia de Lamarque llevó a quienes viajaban en la Toyota hacia el centro de salud de esa localidad, aguardándose los resultados de los estudios médicos practicados.

En el lugar se hizo mención también a una cuarta presencia como posible segundo ocupante en el R12, aunque esto no pudo ser constatado ya que cuando la policía arribó al lugar esa persona ya no se encontraba. Segun dijeron, se habría retirado por sus propios medios con la ayuda de otro transeúnte y en los hospitales de la zona no se registraron ingresos de personas solicitando asistencia por lesiones sufridas en el accidente.

Fuente Unidad Regional IV