Entrega de escrituras  y aportes para Choele

Diego Ramello, intendente de Choele Choel, agradeció la presencia de vecinos y funcionarios, sobre todo al gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, quien en su agenda se tomó un tiempo para pasar por la localidad y acompañar a los vecinos en un tema tan importante como la regularización dominial.

El mandatario municipal expresó que muchas veces estas gestiones son silenciosas llevan mucho tiempo de trabajo, para que en un acto se puedan entregar estas 8 escrituras, y esto lo valoran mucho aquellas familias que llevan años luchando por la regularización de sus terrenos. Luego relató que hace poco tiempo, estuvo realizando gestiones en Viedma y se pudo avanzar en la regularización de tres barrios de Choele Choel, las 40 viviendas del barrio Maldonado, el barrio Tupac Amaru, y el barrio Nestor Kirchner, por lo que ahora más de 200 familias recibirán sus escrituras. “Esto es gracias al trabajo en conjunto entre el municipio de Choele Choel, IPPV y la escribanía general de la provincia”, enfatizó el intendente.

Por otra parte agradeció al ministerio de obras públicas y al gobernador de la provincia, por tener en cuenta la solicitud de Choele de extensión de obra de gas, que beneficiara 28 familias y dos instituciones de la localidad. El pliego licitatorio fue entregado al intendente con una inversión total para la obra de $82.714.767.

Por último se refirió al primer desembolso para la obra de la plaza del barrio Las Bardas, donde se invierten recursos para uno de los sectores que más creció en la ciudad, tanto el gobierno provincial como municipal, han acompañado el crecimiento y en este sentido destacó la construcción de una escuela secundaria, la instalación de un destacamento policial, la construcción de seis mil metros de cordón cuneta, la colocación de más de cien luces led, se realizó la red de media tensión en el barrio del circulo policial y en el barrio de la UnTER y con el gobierno nacional se desarrolló la obra de cloacas. “Seguramente quedan cosas, como la aspiración de tener una mejor salita de salud, que algún día el destacamento sea sub comisaria y ahora llega la plaza, porque así como se necesitan más obras de salud, de seguridad, de educación también el esparcimiento es importante, porque es un derecho que tienen los vecinos, de disfrutar de un espacio en condiciones. Estamos dando una señal que todo ese sector tiene nuestra atención, no lo digo inocentemente, porque mientras tengamos las obras de los accesos frenadas, sabemos que el sector lo sufre de primera mano, pero deben saber que no es nuestra responsabilidad, tanto desde la provincia, como desde el municipio estamos poniendo los recursos para que los vecinos se sientan contenidos. Este es un paso más, para que en una ciudad que tiene más de 38 hectáreas en espacios verdes, todo aquel que vive del otro lado de la ruta, no deban acceder a un espacio cruzándolo, sino que lo tendrán allí a pocas cuadras” manifestó Ramello.

Finalmente el intendente destacó que el lunes se estará iniciando la obra de puesta en valor de la plaza del barrio Las Bardas. Cabe señalar que para dicha obra se destinó un aporte de $20.000.000 para la. La obra tiene como objetivo crear un espacio inclusivo, recreativo y deportivo, que contará con juegos adaptados para la primera infancia, personas con discapacidad y adultos mayores, promoviendo así la integración y el bienestar de toda la comunidad.

Por su parte el Gobernador Weretilneck destacó la importancia de la participación Estado para mejorar la calidad de vida de las comunidades: “Los vecinos y vecinas entienden y sienten que hay ciertos temas que si o si siempre van a ser resueltos por una Municipalidad o por la Provincia” aseguró el Mandatario y agregó que sin la presencia de estos Gobiernos, con todos sus organismos, “estaríamos viviendo una situación muy compleja”.

Weretilneck se refirió también al crecimiento de Choele y la región como punto clave en la provincia en relación a los proyectos productivos y energéticos que tiene Río Negro: “Lo que estamos haciendo entre el Municipio y Provincia es interpretar lo que es Choele hoy, a dónde desea ir y entre ambas partes le vamos ganando al tiempo, para que cuando las cosas pasen nos agarre preparados”.