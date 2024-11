Triunfos para el voley de Beltrán en General Roca

Una numerosa delegación de niños y niñas representó a la escuela, llenando las canchas de entusiasmo y talento.



Los equipos sub 12 y sub 13 se lucieron con resultados sobresalientes. En la categoría sub 12, el equipo femenino B y el equipo masculino A alcanzaron el primer lugar, mientras que el equipo masculino sub 13 también logró el segundo puesto en su categoría. Estos logros reflejan el esfuerzo y dedicación de cada participante y el excelente trabajo de sus entrenadores.



Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Direccción de Deportes, felicitan a todos los jugadores, jugadoras y al cuerpo técnico por su destacada labor y sus logros en esta competencia.