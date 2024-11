Imputación y preventiva por tentativa de robo calificado

Según la acusación fiscal, “eran las 17:00 aproximadamente, en la panadería de calle Alsina al 700, cuando el dueño del local habría observado que en la puerta de atrás se encontraría un un hombre que reconoció como ex empleado”.



“Unos minutos después se habría presentado otro hombre que le habría exigido dinero y le dijo que si ahí no lo tenía, irían a su casa. Por ello, el denunciante se dirigió a su hogar, y desde la vereda, habrían descendido de un taxi dos hombres que continuaron pidiéndole dinero”, enunció el fiscal del caso.



“El accionar de estos hombres habría mermado gracias a la intervención policial de la Unidad 8va., que los detuvo y secuestró elementos de interés”, agregó la fiscalía.



La calificación legal por la que quedaron imputados es la de “tentativa de robo calificado, agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y de uso civil condicional en carácter de coautores”, según los Artículos 166 inc. 2°, 1° supuesto, Artículo 167 inciso 2°, Artículo 189 bis 2° ap. 3° y 4° párrafo, Artículos 42, 45 y 55, todos del Código Penal.



Entre el sustento probatorio enunciado por la fiscalía se encuentra el acta de procedimiento policial, la denuncia penal, entrevistas varias, intervención del Gabinete de Criminalística, el secuestro de celulares, dos revólveres calibre 22 que fueron encontradas en el vehículo, y prendas de vestir.



Por su parte, la defensa penal pública como la particular plantearon que para esa parte la plataforma fáctica no era congruente con la prueba y la calificación legal de la que deberían defenderse sus asistidos, y por ello solicitaron que no se tuvieran por formulados los cargos.



Tras escuchar la oposición fiscal, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal y resolvió que la investigación penal preparatoria tenga un plazo de cuatro meses.



Luego, el fiscal del caso solicitó la prisión preventiva de los imputados, argumentando el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación y de fuga. “Utilizaban armas de fuego, se movilizaban en banda, se trasladaron desde General Roca hasta Choele para cometer este hecho, conocen a la víctima”, explicó.



Por su parte, la defensa penal pública como la particular se opusieron a la medida y ofrecieron otras menos gravosas, entre ellas presentaciones en fiscalía, prohibición de acercamiento al denunciante y a la localidad de Choele Choel.



Finalmente, el juez de Garantías resolvió que los hombres queden detenidos en prisión preventiva por el plazo de dos meses.