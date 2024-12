Por un lado el equipo femenino alcanzó el segundo puesto, tras disputar la final frente a Cipolletti, mientras que los varones se consagraron campeones provinciales, venciendo, en una final muy intensa a Italia Unida de General Roca.



En la rama Masculina Bautista Jofré quedó como mejor segundo punta, Matias Blanco como mejor armador y jugador MVP y Jose Fuentes como mejor líbero. Mientras que en la rama Femenina Martina López quedó como mejor segunda punta y Amparo Sánchez como mejor líbero.



Con esta competencia la Escuela Municipal ha conseguido clasificar los 6 equipos a la Copa de Oro de los Torneos Provinciales Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en ambas ramas, logrando alcanzar cinco finales de las que obtuvo tres medallas de oro y dos de plata, consolidándose como una de las más destacadas de la provincia y cerrando asi un gran año deportivo.



Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitaron a los jugadores y jugadoras y a todo el cuerpo técnico por el inmenso trabajo que llevan adelante.