Avanza hacia juicio oral y público la causa Solano II

De esta manera, tanto el Ministerio Público Fiscal, como la querella y las defensas presentaron la prueba con la que cuentan, es decir, se escucharán los testimonios de alrededor de 40 personas, se presentará prueba documental y se exhibirán los elementos secuestrados y reservados, ampliaciones de los croquis y planos catastrales y satelitales de los lugares en los que los hechos ocurrieran, fotografías, todo ello obrante en el expediente 19227/11 del Juzgado de Instrucción 30 de Choele Choel.



La pretensión punitiva provisoria esgrimida por el equipo fiscal será superior a tres años de prisión, por ello se solicitó la intervención de un Tribunal Colegiado para el juicio.



De esta manera, la calificación legal propuesta por la acusación, y por la que deberán responder dos de los imputados es la de: “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”. Mientras que a uno de ellos se lo acusa de ser “participe necesario de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones”.



Los hechos por los que debe responder éste último es que “el 5 de noviembre de 2011, el imputado habría colaborado para que Cárcamo, Cuello, Quidel, Barrera, Berthe, Bender y Martinez, lograran llevarse a Daniel Solano y provocarle posteriormente la muerte, tal como fue declarado en la sentencia del día 01 de agosto de 2018”, detalló la fiscal jefe.



En relación a los otros dos, los hechos imputados ocurrieron en la misma fecha, mientras “habrían visto que dos compañeros ya condenados, le habrían propinado a Solano golpes de puño, patadas, empujones. En virtud de este accionar, los dos empleados incumplieron con sus deberes al no haber intervenido cuando golpeaban y sacaban violentamente a Solano del local bailable y al no haber realizado las actas de procedimiento pertinentes, ni dar aviso a su superior ante los hechos ocurridos esa madrugada; en consecuencia, habiendo los aquí imputados presenciado cuando fue sacado del boliche Francisco Daniel Solano y siendo que se había solicitado la presencia del móvil policial a dicho efecto, no lo habrían puesto bajo debida custodia, a los efectos que el personal que se trasladaba en el móvil procediera al traslado de la víctima la comisaría o llegado a un centro de salud, según correspondiera con la situación; posteriormente tampoco denunciaron los hechos concretados por sus colegas”, explicó la fiscalía.