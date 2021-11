Reinventarse, cocinando en familia

Cuando la actividad de Dario, se vio limitada, y por su salud debía extremar los cuidados ,decidieron comenzar a trabajar desde casa con un emprendimiento gastronomico, que hoy es una fuente de ingreso, que los invita a soñar.

En familia iniciaron con “El Almacen, casa de comidas”, cuando Dario ya no pudo seguir con su labor en el taxi, por ser una persona de riesgo, debido a una cirugía de corazón. De esta forma en los primeros fines de semana, preparaban solamente empanadas, sentían que ese era el plato con el que se defendían, y quedo demostrado que no se equivocaban a partir del crecimiento de los pedidos. De a poco se fueron animando a más y en la actualidad, sus preparaciones están presentes en muchas reuniones familiares, cumpleaños e incluso tienen nuevos desafíos con fiestas de egresados, y un gran evento público.

“Pasamos de hacer, cinco o diez docenas de empanadas por fin de semana, a realizar cincuenta docenas” señala Dario, quien siendo el mayor de seis hermanos, desde chico le tocaba salir a vender las empanadas y pasteles que hacía la madre. Colaboraba en ese entonces de esa forma con su familia, lo que le permitía el acceso a la guitarra del padre, con la que comenzó a despertar su pasión por la música, lo que le permitió desde muy chico acompañar en sus presentaciones al potro Galvan. Pero de aquellas épocas, no solo le quedó su pasión por la música que le permitió dar clases varios años, también pudo aprender sobre cocina, y allí estuvo su salida cuando luego de 15 años en el taxi, en el momento más complicado de la pandemia, su familia le pidió que por su salud no siga en el vehículo.

“Somos un equipo, acá no hay jefes, somos los cinco caciques” manifiesta Darío, en relación a la familia, compuesta por su compañera Andrea, y por los hijos Antú, Marite y Lautaro, todos con sus roles y tareas, para llevar adelante el emprendimiento y que todo salga de la mejor manera, con las altas exigencias que se imponen antes de la entrega de los pedidos.

“El Almacén” inició vendiendo empanadas, primero enviando mensajes de whatsapp para levantar pedidos y al poco tiempo se revirtió la situación y la gente es la que enviaba mensajes para realizar sus pedidos, allí decidieron abrir las redes y crear el logo. “El logo decía casa de comidas y nosotros solo vendíamos empanadas, así que allí comenzamos a animarnos a cocinar otras cosas, arrollados, caseritos, pizzetas, siempre todo salado. Muchas veces nos pidieron cosas dulces, pero como ya había mucha gente vendiendo dulce no quisimos ocupar su espacio” señala Veronica, quien es docente y bromea que llega de la escuela, se saca el guardapolvo blanco y se calza el delantal negro para la cocina.

El éxito del Almacén, en parte es resultado de la búsqueda constante de la perfección y la calidad, incluso la exigencia es tanto que en ocasiones discuten, pero rápidamente comprenden que son un equipo y tiran todos para el mismo lado para seguir apostando por el proyecto. Otra arista importante que hace al éxito de la casa de comida, es la búsqueda de innovación, por caso Antú recuerda que cuando iniciaron con los box salados para un 14 de febrero, no pensaban que un tiempo después recibirían pedidos de presupuestos hasta por cincuenta box.

Pero sin lugar a dudas otra de las bases del desarrollo es que entendieron que el emprendimiento había dado un paso más, y que ellos debían acompañar ese crecimiento con conocimiento, por ello iniciaron capacitaciones para adaptarse a las nuevas tecnologías de comunicación. De esta forma “El almacen” suma productos, con los que además del inconfundible sabor, busca también entrar por los ojos, por ello, en sus redes se pueden ver productos como tortas saladas o pilotines salados, que se presentan como una gran tentación. A esto se suma todo el detalle de presentación que la familia cuida a la perfección al momento del empaquetado, a tal punto que muchas veces reciben mensajes en los que los clientes hacen saber que “se nota el amor y la unión familiar”.

Sobre el trabajo en familia, Veronica y Dario, coinciden en señalar que de esta forma “queremos inculcar la cultura de trabajo a nuestros hijos, que sepan valorar y aprendan que no todo llega servido.”

“Uno tiene que nivelar para arriba”.

En relación a tener que dejar el taxi para reinventarse, Dario señaló que no fue fácil, pero que “uno tiene que nivelar para arriba, no para abajo, y si Dios te está cerrando esa puerta, es porque te quiere mostrar que podes hacer algo mejor”. Con esta misma creencia señala que si bien hoy hacen todo en el comedor de la casa, tienen avanzado el proyecto para poder trasladar toda la preparación, y cocción a otro espacio “pero que seguramente a su tiempo llegará, no como un regalo que cae del cielo, pero si con trabajo, llegará la posibilidad de concretar su proyecto.”

La familia de “El Almacen” este martes tendrá una nueva apuesta, porque fueron invitados para estar presentes en el patio gastronómico de la localidad de Beltrán, en lo que será su primera experiencia cocinando en un evento de esta magnitud. Para este tipo de evento cuentan con el apoyo de sus familiares que se acercan a brindar su ayuda, al igual que para el evento que tendrán durante el fin de semana cuando deberán afrontar su primera experiencia de cocina para un baile de egresados.

Este año termina con grandes desafíos para la familia, pero los afrontan con una sonrisa, confiados en que su forma de trabajar, dando lo mejor en cada oportunidad, les abrirá nuevas puertas, para seguir haciendo crecer “El almacén-Casa de comidas”.