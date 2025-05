Lo hizo a través de sus redes sociales, donde expresó un fuerte respaldo a la ciudad y advirtió sobre el uso político de una obra fundamental para el desarrollo del Valle Medio.



“Choele no se vende. No es moneda de cambio de nadie”, afirmó el jefe comunal, y agregó que la ciudad “es la única de Río Negro con una obra nacional en marcha” en el contexto actual, con topógrafos de Vialidad Nacional retomando tareas en el sector de la rotonda. “Ahí están trabajando donde muchos veían una ‘rotonda fallida’ o ‘la rotondita’. Llámenla como quieran. Hoy están haciendo lo que corresponde”, aseguró.



El intendente cuestionó con dureza a quienes “desde Buenos Aires se han especializado en castigar al interior productivo” y apuntó contra la “politiquería nacional” que intenta instalar falsos dilemas y usar las obras de Choele como plataformas de campaña. “No me van a correr con eso. No creo en la lógica del ‘conmigo o contra mí’. Algunos cuidamos. Otros, ¿qué hacen? ¿Descuidan?”, lanzó.



Ramello también resaltó la importancia estratégica de la obra vial para toda la región: “Para nosotros, esa rotonda no es un capricho. Es un nodo clave de circulación, vital para el Valle Medio, con un movimiento diario que genera trabajo y actividad económica. Detrás del asfalto también hay desarrollo, futuro y dignidad”.



El mensaje del intendente también incluyó una fuerte defensa de la gestión honesta y transparente: “Creo en una gestión eficiente del Estado, pensada para mejorarle la vida a la gente. En la obra pública sin sobreprecios ni bolsillos políticos inflados. En el sector privado y las libertades individuales, pero también en que nadie se salva solo”.



Finalmente, reafirmó su compromiso con la ciudadanía y con una forma de hacer política que defiende los intereses locales por sobre las especulaciones partidarias: “Falta para octubre y, como defensor de la democracia, voy a respetar la decisión del pueblo. Pero no olvido. Tengo memoria. Y tengo claro que Choele no se entrega. Choele no se detiene”.